Spannungen enthüllt: Caitlyn fehlte bei Kendalls Geburtstag

Kendall Jenner (30) hat ihren runden 30. Geburtstag mit einer opulenten Strandparty gefeiert – und zwar am Montag, 3. November, wie zahlreiche Fotos zeigten. Mit dabei waren Kris Jenner (70) sowie die Schwestern Kim Kardashian (45), Khloé Kardashian (41) und Kylie Jenner (28). Auffällig fehlte jedoch Caitlyn Jenner (76). Ebenso war Kourtney Kardashian (46) nicht auf den Bildern zu sehen, ließ aber unter Kims Instagram-Post wissen: "FOMO, vermisse euch", schrieb sie darunter. Während die Gäste am Meer ausgelassen feierten, blieb die Frage im Raum, warum Caitlyn dem besonderen Abend fernblieb – ein Statement der Sportlegende gab es zunächst nicht.

Ihr Fernbleiben von der Party kommt kurz nachdem Kendall in der Familienshow The Kardashians über die Spannungen in ihrer Beziehung zu ihrem Vater gesprochen hat. "Ich liebe sie und sie ist mein Dad", erklärte Kendall in der Episode vom 30. Oktober. Doch sie sprach auch über frustrierende Unterschiede in ihren Ansichten und ihre Bemühungen, die Beziehung zu Caitlyn dennoch aufrechtzuerhalten. "Ich weiß, dass sie nicht viel außerhalb der Familie hat und sich manchmal einsam fühlt", fügte sie hinzu. Trotz der Differenzen betonte Kendall, Caitlyn stets einbinden zu wollen.

Caitlyn und Kris hatten sich vor einigen Wochen überraschend wieder vor der Kamera gesehen, als Kris sie in das ehemalige gemeinsame Haus in Hidden Hills einlud, um Abschied zu nehmen, bevor es verkauft wird. Caitlyn, die nach der Trennung von Kris 2013 und ihrem Coming-out als Transgender im Jahr 2015 zunehmend Abstand zur Familie hatte, war in der Show lange nicht präsent. Kendall zeigte sich überrascht über die Wiedervereinigung ihrer Eltern, die nach all den Jahren als getrenntes Paar als besonders emotional empfunden wurde. Die Beziehung zwischen Caitlyn und der Familie bleibt scheinbar ein sensibles Thema.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall und Caitlyn Jenner

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Imago Kris Jenner im August 2025