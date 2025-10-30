Frustriert: Kendall Jenner über Verhältnis zu ihrem Vater

Kendall Jenner (29) hat in der neuesten Folge der Reality-Serie The Kardashians einen Einblick in ihre Beziehung zu ihrem Vater Caitlyn Jenner (76) gegeben. Die Model-Ikone und die ehemalige Spitzensportlerin scheinen ein gutes, aber phasenweise angespanntes Verhältnis zu pflegen. "Wir haben ein gutes Verhältnis, aber manchmal frustriert sie mich mit bestimmten Dingen", erklärte Kendall vor laufenden Kameras. Sie betonte, dass die beiden in vielen Ansichten völlig unterschiedlich seien, dennoch wolle sie Caitlyn immer in ihr Leben einbeziehen. "Ich weiß, dass sie außerhalb der Familie nicht viel hat und sich manchmal einsam fühlt", fügte Kendall hinzu.

Während Kris Jenner (69) in derselben Episode Caitlyn ins ehemalige Familienheim einlud, um von dem Haus Abschied zu nehmen, nutzte Kendall die Gelegenheit, um über die Dynamik zwischen ihren Eltern zu sprechen. Ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (28) äußerte sich ebenfalls zu dem Treffen und nannte es einen "großartigen ersten Schritt", obwohl sie nicht glaubt, dass ihre Eltern je wieder beste Freunde werden könnten. Caitlyn, die für ihre konservativen Ansichten bekannt ist, scheint immer wieder unterschiedliche Meinungen mit ihrer Tochter auszutragen, was Kendall offen als Herausforderung beschreibt.

Abseits solcher Spannungen stand die Beziehung innerhalb der Familie Jenner bereits früher im Mittelpunkt. So hatten Kendall und Kylie zuletzt auf die Hochzeit ihres Halbbruders Brody Jenner (42) verzichtet, was für einige Diskussionen sorgte. Die beiden Schwestern waren nicht unter den Gästen der intimen Feier in Malibu. Caitlyn hingegen nahm teil und unterstützte ihren Sohn an dessen großem Tag. Trotz solcher Familienereignisse scheint es den Jenner-Kindern wichtig zu sein, wie Kendall betonte, ihre Bindung zu Caitlyn nicht abbrechen zu lassen, auch wenn es gelegentlich Meinungsverschiedenheiten gibt.

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Getty Images Caitlyn Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024