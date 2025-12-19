Gwen Stefani fasziniert als lebendige Disney-Prinzessin

Gwen Stefani (56) hat ihre Fans mit einem winterlichen Auftritt in Disneyland begeistert: Vor dem märchenhaften Dornröschenschloss performte die Sängerin eine Kostprobe ihrer Christmas-Day-TV-Show, die am 25. Dezember zu sehen sein wird. Gwen trat in einem winzigen weißen Kleid und mit flauschigem Fell-Look vor die Kameras. Ihren Look kombinierte sie mit einer kurzen, taillierten Pelzjacke, Plateauschuhen und einem Minirock in Stufenoptik, der zarte Spitzen-Shorts erahnen ließ. Den Teaser zur Show teilte die Musikerin auf Instagram und rief ihre Follower auf, "am Weihnachtsmorgen einzuschalten".

Unter dem Post sammelten sich Vorfreude-Kommentare in Massen. Ein Fan schrieb: "Ich kann es absolut nicht erwarten, deinen Auftritt zu sehen, Gwen! Außerdem siehst du aus wie eine wunderschöne Disney-Prinzessin." Andere zitierten Gwens Version "White Christmas". Die TV-Parade selbst steht außerdem mit weiteren Stars in den Startlöchern: Coco Jones, Bebe Rexha (36) und Nicole Scherzinger (47) sind angekündigt. Moderiert wird die Show von Alfonso Ribeiro (54) und Ginnifer Goodwin (47), als Korrespondentin ist Maia Kealoha eingeplant. Die Parade verspricht mit herausragenden Performances und ganz viel Weihnachtszauber ein magisches Erlebnis für die Zuschauer.

Abseits des Glitzerauftritts bewegt Gwen seit Wochen auch das Thema Weihnachten persönlich. In der Adventszeit zeigte sie sich öffentlichkeitsnah, teilte Einblicke in ihre Vorfreude und stößt damit eine Diskussion über Rituale rund um das Fest an. Privat findet die dreifache Mutter ihren Rhythmus zwischen Familienmomenten, Musikprojekten und stylischen Bühnenbildern. Mit Ehemann Blake Shelton (49) teilt die Künstlerin immer wieder kleine Gesten der Nähe in den sozialen Medien, während ihr Feed gleichsam von Tannengrün, Lichterglanz und Glam-Looks geprägt ist.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Dezember 2025

Getty Images Gwen Stefani bei der Premiere von "Oh. What. Fun." in der Alice Tully Hall in New York am 2. Dezember 2025

Getty Images Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023