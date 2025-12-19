Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Gwen Stefani
Gwen Stefani fasziniert als lebendige Disney-Prinzessin

Gwen Stefani fasziniert als lebendige Disney-Prinzessin

- Pauline Merten
Lesezeit: 2 min

Gwen Stefani (56) hat ihre Fans mit einem winterlichen Auftritt in Disneyland begeistert: Vor dem märchenhaften Dornröschenschloss performte die Sängerin eine Kostprobe ihrer Christmas-Day-TV-Show, die am 25. Dezember zu sehen sein wird. Gwen trat in einem winzigen weißen Kleid und mit flauschigem Fell-Look vor die Kameras. Ihren Look kombinierte sie mit einer kurzen, taillierten Pelzjacke, Plateauschuhen und einem Minirock in Stufenoptik, der zarte Spitzen-Shorts erahnen ließ. Den Teaser zur Show teilte die Musikerin auf Instagram und rief ihre Follower auf, "am Weihnachtsmorgen einzuschalten".

Unter dem Post sammelten sich Vorfreude-Kommentare in Massen. Ein Fan schrieb: "Ich kann es absolut nicht erwarten, deinen Auftritt zu sehen, Gwen! Außerdem siehst du aus wie eine wunderschöne Disney-Prinzessin." Andere zitierten Gwens Version "White Christmas". Die TV-Parade selbst steht außerdem mit weiteren Stars in den Startlöchern: Coco Jones, Bebe Rexha (36) und Nicole Scherzinger (47) sind angekündigt. Moderiert wird die Show von Alfonso Ribeiro (54) und Ginnifer Goodwin (47), als Korrespondentin ist Maia Kealoha eingeplant. Die Parade verspricht mit herausragenden Performances und ganz viel Weihnachtszauber ein magisches Erlebnis für die Zuschauer.

Abseits des Glitzerauftritts bewegt Gwen seit Wochen auch das Thema Weihnachten persönlich. In der Adventszeit zeigte sie sich öffentlichkeitsnah, teilte Einblicke in ihre Vorfreude und stößt damit eine Diskussion über Rituale rund um das Fest an. Privat findet die dreifache Mutter ihren Rhythmus zwischen Familienmomenten, Musikprojekten und stylischen Bühnenbildern. Mit Ehemann Blake Shelton (49) teilt die Künstlerin immer wieder kleine Gesten der Nähe in den sozialen Medien, während ihr Feed gleichsam von Tannengrün, Lichterglanz und Glam-Looks geprägt ist.

Gwen Stefani im Dezember 2025
Instagram / gwenstefani
Gwen Stefani im Dezember 2025
Gwen Stefani bei der Premiere von "Oh. What. Fun." in der Alice Tully Hall in New York am 2. Dezember 2025
Getty Images
Gwen Stefani bei der Premiere von "Oh. What. Fun." in der Alice Tully Hall in New York am 2. Dezember 2025
Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023
Getty Images
Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023
Wie gefällt euch Gwens winterlicher "Disney-Prinzessin"-Look vorm Dornröschenschloss?
In diesem Artikel