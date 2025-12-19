Kylie Jenners Friseur schickt ihr Botschaft aus dem Jenseits

In der neuen Folge von "The Kardashians" offenbarte Kylie Jenner (28) jetzt, wie sie nach dem Tod ihres langjährigen Hairstylisten und Freundes Jesus Guerrero Trost findet. In der Sendung erzählt sie, dass ihre Schwester Kim Kardashian (45) sie angerufen habe, weil Jesus ihr im Traum erschienen sei und ihr eine Botschaft für Kylie übermittelt habe: "Er sagte: 'Bitte sag Kylie, dass ich sie liebe'", berichtet die Reality-Ikone. Ihre Schwester Khloé Kardashian (41) beschreibt den Verlust in einem Einzelinterview als einschneidend und erklärt, dass Jesus auf besondere Weise bei Kylie "präsent" sei.

Der tragische Tod des Star-Stylisten wurde im Februar bekannt, bestätigt über eine GoFundMe-Seite seiner Schwester Gris. Später legte die Gerichtsmedizin von Los Angeles die Todesursachen offen: Jesus starb an einer schweren Lungenentzündung sowie an einer Pilzerkrankung, die besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem stark treffen kann. "Kylie ist völlig untröstlich", verriet ein Insider damals exklusiv gegenüber Us Weekly. "Jesus war ihr Lieblingsfriseur, und sie waren beste Freunde."

Kurz nach der Schocknachricht verabschiedete sich die Unternehmerin mit einem emotionalen Statement auf Instagram von ihrem engsten Vertrauten. Kylie erklärte damals: "Er war ein Licht in meinem Leben, eine Quelle des Lachens, des Trostes, der Liebe und der unerschütterlichen Unterstützung." Auch ihre Schwestern Kim und Khloé erinnerten sich liebevoll an Jesus und würdigten seine Bedeutung für die Familie und das Team auf Instagram. Fans können sich die emotionale Folge von The Kardashians jetzt online bei Disney+ ansehen.

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von A24s "Marty Supreme", 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem engen Freund Jesus Guerrero

Instagram / kyliejenner Jesus Guerrero und Kylie Jenner