Hailey Bieber posiert sexy im Badeanzug nach Milliardendeal

Hailey Bieber (29) strahlt vor Erfolg: Das Model wurde vom GQ-Magazin zur Tycoonin des Jahres gekürt und feiert diesen Meilenstein mit einem atemberaubenden Fotoshooting im Badeanzug. Die Bezeichnung "Tycoon" gilt für einen sehr einflussreichen und besonders wohlhabenden Geschäftsmagnaten. Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude. Die 29-Jährige hat ihre Beauty-Marke "Rhode" für eine beeindruckende Summe von einer Milliarde Dollar verkauft – ein Deal, von dem sie lange nur zu träumen gewagt hatte. "Ich habe immer gesagt, dass ich die Firma niemals verkaufen würde, es sei denn, es wäre eine Milliarde Dollar", teilte Hailey GQ mit und zeigte sich überwältigt: "Aber wenn es dann wirklich vor einem liegt, denkt man nur: Wow."

Der Verkauf ihrer Marke im Mai ist für Hailey ein weiterer Meilenstein in einem ohnehin ereignisreichen Jahr. Mit ihrem Ehemann, dem Sänger Justin Bieber (31), der im Sommer seine eigene Modelinie "Skylrk" auf den Markt brachte, arbeitet sie mittlerweile an weiteren Projekten. Hailey beschreibt die Zusammenarbeit mit ihrem Ehepartner als besondere Bereicherung: "Es ist wirklich toll, Dinge mit der Person zu machen, die man liebt." Neben ihren beruflichen Erfolgen spricht sie auch über ihre Rolle als Mutter, die ihr Leben sichtbar verändert hat. "Ich bin viel mehr zum Familienmenschen geworden und habe das Gefühl, nichts zu verpassen", verriet die Geschäftsfrau im Interview.

Privat halten Hailey und Justin vieles bewusst leise. Zuletzt wurden die beiden über Thanksgiving in Palm Springs bei einem Spaziergang gesehen, entspannt gekleidet, ohne große Show. Rund um Haileys 29. Geburtstag blieb es in Justins öffentlichem Feed auffällig ruhig, während Gratulationen von Bekannten in sozialen Medien auftauchten. Wer die beiden kennt, weiß, dass sie gemeinsame Zeit schätzen, ob im Studio oder zu Hause. Hailey betont, wie sehr ihr der ruhigere Alltag guttut, seit sie Mutter ist. Justin treibt parallel Skylrk voran, während Hailey nach dem Verkauf von Rhode neue Kapitel öffnet – ohne Eile, aber mit dem Menschen an ihrer Seite, mit dem sie auch kreativ harmoniert.

Getty Images Hailey Bieber bei den GQ Men of the Year 2025 in Los Angeles

Getty Images Hailey Bieber bei der GQ Men of the Year Party 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025