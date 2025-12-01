Mama Kennya offenbart: So kam Hailey Bieber zu ihrem Namen

Hailey Bieber (29) lüftet das Rätsel um ihren Vornamen – und die Antwort kommt direkt aus ihrer eigenen Familie. In der GQ-Reihe "Actually Me" klickt sich das Model durch zahlreiche Fanfragen aus dem Netz und geht einem besonders hartnäckigen Gerücht nach: Wurde sie wirklich nach dem berühmten Halleyschen Kometen benannt? Um das endlich zuverlässig zu klären, greift Hailey kurzerhand zum Handy und ruft ihre Mutter Kennya Baldwin direkt an. Am Telefon liefert diese die Bestätigung – und zugleich die ausführliche Erklärung.

"Ja, […] weil du, als ich mit dir schwanger war, im Bauch so aktiv warst, dass es sich anfühlte, als hätte mich ein Komet getroffen", erklärt die Grafikdesignerin. Hailey fasst daraufhin vor laufender Kamera zusammen: "Na, da habt ihr es. Direkt aus dem Mund der Frau, die mich geboren hat." Ihre Mutter ließ sich also vom Halleyschen Kometen inspirieren – jenem berühmten Himmelskörper, der etwa alle 76 Jahre an der Erde vorbeizieht und nach dem Astronomen Edmond Halley benannt ist.

Nur wenige Tage zuvor hatte die Influencerin ihren 29. Geburtstag gefeiert und dabei ganz persönliche Einblicke in ihr Leben gewährt. Auf Instagram zeigte sich Hailey nicht nur händchenhaltend mit Ehemann Justin (31), sondern ließ die Fans auch an einem zuckersüßen Familienmoment teilhaben: Sie postete einen Schnappschuss ihres Sohnes Jack Blues, der auf einem Dreirad saß und eine Mütze mit Hasenohren trug. Außerdem präsentierte sie sich gewohnt stilbewusst in einem silbernen Paillettentop, Jeans und Stilettos. "Die beste Woche, um meine 29 einzuläuten", schrieb sie zu ihrem Beitrag.

Getty Images Hailey Bieber, Model

IMAGO / Avalon.red Hailey Bieber und ihre Mama Kennya Baldwin, August 2015

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, November 2025