Elsie wusste sofort: Pete Davidson wird Vater ihres Kindes

Seltene Einblicke von Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt: Der Comedian und das Model haben am 18. November für einen Tag die Instagram-Storys von Bumble übernommen und dabei offen über den Anfang ihrer Beziehung gesprochen. Das Paar, das seine Liebe im März 2024 öffentlich machte und im Juli die Baby-News teilte, ließ die Follower an einem sehr persönlichen Moment teilhaben. In kurzen Clips sprachen die beiden darüber, was sie beim allerersten Date gespürt hatten. Für die Fans ist es eine kleine Sensation, denn beide halten ihr Privatleben sonst eher zurück und tauchen nur selten gemeinsam in den sozialen Medien auf.

Die beiden, die seit März 2024 offiziell ein Paar sind und im Juli ihre Schwangerschaft verkündeten, erinnerten sich dabei an ihr erstes Date. Elsie verriet in einem Video: "Ich sagte zu ihm: 'Denk nicht, dass ich verrückt bin, aber ich weiß, dass du der Vater meiner Kinder sein wirst.'" Pete habe darauf nur knapp geantwortet: "Ich weiß." Mit Blick auf ihre Schwangerschaft legte Elsie nach: "Und schau uns jetzt an!", sagte sie. Pete verriet außerdem, dass Elsie früh in der Kennenlernphase eine besonders spaßige Date-Idee parat hatte, um ihn für sich zu gewinnen. Weitere Details behielten die beiden für sich, doch die Botschaft war klar: Schon am ersten Abend war da dieses sichere Gefühl – und heute erwarten sie gemeinsam ein Kind.

Abseits dieses Social-Media-Auftritts wirkt ihre Beziehung bodenständig. Elsie, die als Model und Schauspielerin arbeitet, sprach in der Vergangenheit liebevoll darüber, wie sehr sie Pete als Partner schätzt und wie ernst die beiden ihre künftige Rolle als Eltern nehmen. Pete, der durch Stand-up-Shows und "Saturday Night Live" bekannt wurde, meidet mittlerweile oft den Dauerbetrieb der Plattformen und setzt eher auf ausgewählte Momente. Gemeinsam treten die beiden meist dann auf, wenn es persönlich wird – wie jetzt mit einer Erinnerung an ein erstes Dinner, einem kurzen "Ich weiß" und dem stillen Einverständnis, das daraus gewachsen ist. Für ihre Fans ist es weniger ein Paukenschlag als ein Blick in eine Beziehung, die vom Bauchgefühl zum Familienglück geführt hat.

IMAGO / Cover-Images Elsie Hewitt und Pete Davidson im Juli 2025

https://www.instagram.com/p/DN8RBbzjaxO/?img_index=1 Elsie Hewitt und Pete Davidson

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler