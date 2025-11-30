Pete Davidson und Elsie Hewitt turteln auf ihrer Babyparty

Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt haben am Wochenende ihre Babyparty gefeiert – und dabei offen gezeigt, wie verliebt sie sind. In einem Instagram-Video teilte Elsie Einblicke in das Fest, bei dem die beiden mit Freunden und Familie zusammenkamen. Während eines Windel-Spiels stand der Comedian dicht hinter der Schauspielerin, tätschelte ihr den Po und zog sie dann zu einem Kuss heran. Die Szenen sorgten in den Kommentaren für viele Herz-Emojis und machten klar, dass das Paar den Countdown bis zur Geburt gemeinsam genießt.

Elsie zeigte in ihrem Post zudem eine Reihe von Momentaufnahmen: Auf einem Schnappschuss posierte sie in einem figurbetonten, gestreiften Kleid mit einem Teddybären auf dem Arm. Zudem sind ein Ballonbogen in Herbsttönen, blumige Arrangements, Torten und ein Tisch voller Babyprodukte zu sehen. "Ein süßer und besonderer Tag voller Liebe und Kuchen und Windeln und Freunden und Umarmungen und Bagels und Geschenken für meinen kleinen Hasen, der unterwegs ist", schwärmte die Schauspielerin auf Instagram.

Im Juli machte Elsie ihre Schwangerschaft öffentlich. Kurze Zeit später schwärmte sie im Gespräch mit People: "Ich könnte mir keinen besseren Vater für mein Kind wünschen." Schon damals zeigte sich die Schauspielerin emotional und voller Dankbarkeit für Petes Unterstützung. "Ich war überzeugt, dass ich keine Kinder bekommen kann", verriet sie rückblickend über ihre Zeit nach der Endometriose-Diagnose und den Ängsten, die sie deshalb durchlebte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Elsie Hewitt, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Elsie Hewitt, 2025