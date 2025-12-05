Gewusst? Diese Männer datete Ariana Grande vor Ethan Slater

Ariana Grande (32) ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für ihr viel beachtetes Privatleben. Die Sängerin blickt auf eine bewegte Beziehungsgeschichte zurück, die von ihrer ersten großen Liebe Graham Phillips, ihrem Co-Star aus dem Broadway-Musical "13", bis hin zu ihrem aktuellen Partner Ethan Slater (33) reicht. Nach der Scheidung von Immobilienmakler Dalton Gomez (30), mit dem sie während der Pandemie drei Jahre lang verheiratet war, genießt die Künstlerin nun ihr neues Leben in New York an der Seite ihres Wicked-Kollegen Ethan. Ihre Liaison begann, nachdem beide ihre vorherigen Beziehungen beendet hatten.

Zuvor war Ariana unter anderem mit dem Rapper Big Sean (37), dem Tänzer Ricky Alvarez und dem Musiker Mac Miller (†26) zusammen, mit dem sie zwei Jahre lang eine intensive Beziehung führte. Auch ihre kurze, aber viel diskutierte Verlobung mit dem Comedian Pete Davidson (32) bleibt unvergessen. Über viele ihrer ehemaligen Partner hat sie in ihren Songs geschrieben, wie beispielsweise im Hit "Thank U, Next", in dem sie einige ihrer Ex-Beziehungen Revue passieren ließ. Trotz Trennungen betonte Ariana immer wieder, mit vielen ihrer früheren Partner freundschaftlich verbunden zu bleiben.

Heute setzt Ariana auf ein neues Kapitel in ihrem Liebesleben – und auf ihre innere Balance. Im Interview mit Apple Music erzählte die Sängerin kürzlich, wie wichtig es ihr sei, im Hier und Jetzt zu leben. "Ich versuche, präsent zu bleiben", erklärte sie und sprach über ihre Bemühungen, mit den Ängsten und Herausforderungen des Lebens umzugehen. Dass sie sich mit Ethan offenbar gut versteht, wird nicht nur bei gemeinsamen Auftritten im Rahmen der "Wicked"-Promotion deutlich. Auch Freunde und Familie sollen ihre Beziehung mit offenen Armen begrüßt haben. Für Ariana, deren Beziehungen oft Schlagzeilen machten, scheint diese Phase von einem neuen Gefühl der Ruhe geprägt zu sein.

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

Getty Images Big Sean und Ariana Grande im Februar 2015

Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018