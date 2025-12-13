Diese süße Überraschung machte Elsie Hewitt ihrem Pete

Pete Davidson (32) durfte sich in diesem Jahr über einen besonderen Geburtstag freuen. Freundin Elsie Hewitt überraschte den Comedian an seinem 32. Geburtstag mit einer Liebesmüh, die es in sich hatte: Sie organisierte ein persönliches Video, in dem die noch lebenden Darsteller der Kultserie "The Sopranos" dem Geburtstagskind ihre Glückwünsche überbrachten. Pete, selbst ein großer Fan der Serie, zeigte sich überwältigt von der Geste. "Ich war überrascht. Es war so cool", sagte der Saturday Night Live-Star im Gespräch mit People. Dazu gab es selbstgebackenen Kuchen von Elsie und ein gemütliches Serienmarathon-Erlebnis mit "All Her Fault", das den Tag genau nach Petes Geschmack abrundete.

Der Tag wurde durch ein liebevolles Beisammensein mit Petes Familie ergänzt. Seine Mutter schloss sich dem Paar an und kochte ihr begehrtes Hähnchenschnitzel, für das sie in ihrem Viertel auf Staten Island bekannt ist. Vorfreude auf das kommende Familienglück stand ebenfalls im Mittelpunkt der Feierlichkeit, denn Pete und Elsie erwarten in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind. Während der Comedian sich scherzhaft wünscht, seinem Baby so früh wie möglich "The Sopranos" näherzubringen, zeigt er sich vor allem glücklich und gespannt auf das neue Kapitel in ihrem Leben. Mit einem Augenzwinkern erwähnt Pete, dass dies vermutlich der letzte Geburtstag in dieser entspannten Form gewesen sei, bevor das Leben mit einem Neugeborenen neue Herausforderungen bereithält.

Die Verbundenheit, die die beiden haben, zeigt sich nicht nur in solch durchdachten Geschenken wie dem Video. Schon bei ihrem Kennenlernen im Frühjahr dieses Jahres funkte es auf eine Weise, die beide als Schicksal beschreiben. Pete sprach kürzlich davon, wie schnell sie sich sicher waren, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben wollen. Dabei betonten sie auch immer ihre humorvolle Art, mit der sie ihre Beziehung gestalten – vom Ausklang eines Geburtstags mit Serienfreuden bis hin zu zukünftigen Plänen, auch mit ihrem Kind abgestimmte Outfits zu tragen.

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler

https://www.instagram.com/p/DN8RBbzjaxO/?img_index=1 Elsie Hewitt und Pete Davidson

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt