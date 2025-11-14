"Zahlreiche Misshandlungen": Sarah Joelle äußert sich zu Ex

Sarah Joelle Jahnel (36) geht in die Offensive: Nach ihrer Schwangerschaftsverkündung richtet die Reality-TV-Bekanntheit deutliche Worte an ihren Ex-Partner Ersin, mit dem sie im Sommerhaus der Stars zu sehen war. Die beiden sind inzwischen getrennt. Er hatte ihr in öffentlichen Aussagen vorgeworfen, ihm ein Kuckuckskind unterjubeln zu wollen, und betont, dass er Sarahs Tochter vermisse. Jetzt reagiert die TV-Bekanntheit mit scharfen Vorwürfen und mehreren Fragen an ihre Community – und an Ersin. "Interessant, oder? Wie manche Menschen plötzlich behaupten, sie würden 'meine Tochter lieben' – obwohl ich mich frage, wie Liebe aussieht, wenn man selbst kaum Respekt gezeigt hat? Reden wir jetzt auch von den zahlreichen Misshandlungen, die stattgefunden haben und die du jetzt auch umdrehst?", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Der öffentliche Schlagabtausch gewinnt damit weiter an Brisanz.

Zudem deutet sie an, dass "bestimmte Personen" Geschichten verbreiten, "die zeitlich nicht einmal zusammenpassen". Sie behauptet weiter, es lägen Medien "Dokumente" vor, die bislang nicht öffentlich gemacht worden seien: "Denn da gibt es Fakten, die die Außenwelt nicht kennt und die habe ich einer Produktionsfirma und einem TV-Sender zuliebe bis jetzt nicht offengelegt. Aber ihr bietet diesen nachweislich Kriminellen immer noch eine Plattform? Ihr wisst, welche Dokumente euch vorliegen?" Eine detaillierte Aufschlüsselung der Vorwürfe oder Belege präsentierte sie in den Clips nicht, die Story verbreitete sich dennoch rasch und sorgte für hitzige Diskussionen in den Kommentaren.

Kurz nachdem Sarah Joelle ihre Schwangerschaft publik gemacht hatte, meldete sich auch ihr Ex-Partner zu Wort. In einem Interview mit RTL widersprach Ersin ihrer Darstellung, den neuen Partner erst nach der Trennung kennengelernt zu haben. "Fakt ist, ich wusste nach dem Sommerhaus, dass sie ihren neuen Lebensgefährten seit Mai hat", sagte er. Ersin sprach zudem offen über seine enge Bindung zu Sarah Joelles Tochter Lia. "Weil die Kleine denkt, ich bin ihr leiblicher Vater. Ich muss auch sagen, ich vermisse die Kleine auch", erklärte er.

Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

