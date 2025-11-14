Sarah Joelle behauptet: Ersin sei "nachweislich kriminell"

Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Ex-Partner Ersin liefern sich nach ihrer Trennung einen lautstarken Schlagabtausch in der Öffentlichkeit. Auf Instagram erhebt die Sommerhaus-Kandidatin nun schwere Vorwürfe gegen ihren damaligen Freund. Sie behauptet, er sei "nachweislich kriminell" und besitze eine Akte voller Vergehen. In einer wütenden Nachricht stellt sie zudem die Frage, warum Sender wie RTL Personen mit solchen Hintergründen immer wieder eine Plattform bieten. Auch wirft sie ihm vor, Geschichten über sie und ihr Privatleben zu erfinden, um selbst besser dazustehen.

Neben den Anschuldigungen gibt die Sängerin Einblicke in das Ende ihrer Beziehung. Sie berichtet, Ersin habe bis Mitte September um eine zweite Chance gebettelt und habe sie "jahrelang betrogen und attackiert". Sarah deutet an, dass es "zahlreiche Frauen" gebe, die ähnliche Erfahrungen mit ihrem Ex gemacht hätten und bereit seien, sich zu äußern, sollte die Auseinandersetzung weiter eskalieren. Gleichzeitig kritisiert sie, dass er zwar Energie für das Austauschen von Schlössern finde, jedoch nicht dazu bereit sei, grundlegende Dinge, die einem Kind gehören, herauszugeben.

Und Sarah erhebt noch weitere schwere Vorwürfe. In einer vorherigen Instagram-Story sorgte sie für Aufsehen, als sie die Liebe ihres Ex-Partners zu ihrer Tochter infrage stellte. "Interessant, oder? Wie manche Menschen plötzlich behaupten, sie würden 'meine Tochter lieben' – obwohl ich mich frage, wie Liebe aussieht, wenn man selbst kaum Respekt gezeigt hat? Reden wir jetzt auch von den zahlreichen Misshandlungen, die stattgefunden haben und die du jetzt auch umdrehst?", schrieb die Sängerin an ihre Community und an Ersin.

Anzeige Anzeige

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und Lia Faé Agnes