Ist Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus zweigleisig gefahren?

Sommerhaus-Wirbel um Sarah Joelle Jahnel (36) und ihren Ex-Partner Ersin: In der Wiedersehensshow wurde es emotional und laut. Vor laufenden Kameras sprach Ersin über ihre Schwangerschaft und behauptete, Sarah sei schon vor dem Einzug ins Sommerhaus mit einem anderen Mann liiert gewesen und damals bereits schwanger. Sarah widersprach klar – und stellte eine zentrale Frage gleich zu Beginn richtig. "Definitiv ist Ersin nicht der Vater meines neugeborenen Kindes und dieses Kind war absolut mit dem, was im Sommerhaus passiert ist, zusammen für mich die richtige Entscheidung, zu sagen, jetzt endlich finde ich die Kraft, diese toxische Beziehung für immer hinter mir zu lassen", sagte sie in der Wiedersehensshow. Wer der Vater ist, ließ die Reality-TV-Bekanntheit offen.

Ersin legte im Studio nach und erklärte, ihm sei geschrieben worden, das Kind stamme von ihm. Zudem warf er Sarah Betrug vor. Sie wies die Vorwürfe zurück und zeichnete ihre Version des Beziehungszeitstrahls nach: Den Mann, mit dem sie heute zusammen ist, habe sie "kennengelernt, als wir aus dem Sommerhaus raus sind, also am 24. Juni". Gleichzeitig sagte sie, er sei bereits "Ende Mai" bei ihr eingezogen, richtig kennengelernt hätten sie sich aber erst nach dem TV-Abschied. Der neue Partner sei auch ein Grund gewesen, warum sie "drei Monate am Stück nach dem Sommerhaus auf Mallorca geblieben" sei, erklärte Sarah in der Wiedersehensshow. Die Identität des Vaters will sie nicht preisgeben. Dass Ersin der Vater sein könnte, schloss sie ausdrücklich aus.

Abseits des TV-Krachs hatte Sarah kurz zuvor öffentlich gemacht, dass sie schwanger ist – und damit viele Spekulationen rund um ihre private Situation beendet. Die Sängerin ist bereits Mutter und teilt auf Social Media immer wieder persönliche Einblicke aus ihrem Alltag. Die turbulente Liebesgeschichte mit Ersin, die Auszeit auf Mallorca und ihr Schritt, eine aus ihrer Sicht belastende Beziehung zu beenden, dominieren derzeit ihr Privatleben. Über den neuen Partner verrät die Reality-TV-Star nur wenig, betont aber, dass sie ihr Kind und ihr persönliches Umfeld schützen möchte und deshalb Grenzen zwischen Showleben und Privatheit zieht.

IMAGO / Panama Pictures Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar