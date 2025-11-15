Kind untergejubelt? Wütende Sarah Joelle Jahnel klärt auf

Sarah Joelle Jahnel (36) erwartet ihr zweites Kind. Die Ankündigung ihrer Schwangerschaft löste eine riesige Auseinandersetzung mit ihrem Ex Ersin aus – die Trennung hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin erst wenige Wochen zuvor offiziell gemacht. Als Reaktion auf den Nachwuchs seiner Ex bezeichnete Ersin das Baby als Kuckuckskind und deutete an, dass ihm das Kind untergeschoben werden sollte. Dabei platzt Sarah jetzt der Kragen. "Mir geht es darum, dass dieser Mann mit der Trennung nicht klarkommt und behauptet, ich hätte ein Kuckuckskind im Bauch und wäre im Sommerhaus schon schwanger geworden und wollte ihm das Kind unterjubeln", wettert sie bei Instagram.

Der Vater von Sarahs Baby ist nicht Ersin, sondern ihr neuer Partner. Diesen stellte sie der Öffentlichkeit noch nicht vor. Ersin scheint das aber nicht so recht zu glauben. Im Netz meinte er: "Natürlich wollte sie es für sich behalten, weil sie in einer Beziehung war. Lasst uns mal zurückrechnen." Da das Sommerhaus der Stars, wo die beiden dieses Jahr teilnahmen, im Mai gedreht wurde, jetzt aber fast Dezember sei, könne das nicht hinkommen. Als Gegenbeweis zeigt Sarah jetzt ihren noch sehr kleinen Babybauch: "Das hier ist mein Babybauch. Ich glaube, wäre ich im Sommerhaus schon schwanger gewesen, dann hätte ich eine Kugel bis zum Abwinken." Sollte er jetzt noch weiter "Lügen" erzählen, wolle Sarah Videos teilen, die beweisen sollen, was für "ein Monster er ist".

Sarah und Ersin sorgten schon im Sommerhaus für ordentlich Schlagzeilen, denn ihre Beziehung bröckelte hier deutlich. Noch bevor die Show überhaupt vorbei war, bestätigte die 36-Jährige die Trennung. Auf Nachfrage eines Fans in einem Q&A erklärte sie: "Nachdem circa fünf Frauen nach dem Sommerhaus um die Ecke gekommen waren, die alle schon Verkehr mit Ersin hatten, als ich auf Mallorca war, habe ich dann auch endlich die Kraft gefunden, mich zu trennen." Danach hagelte es gegenseitige Vorwürfe. Beispielsweise behauptete Sarah gerade erst, Ersin sei "nachweislich kriminell" und besitze eine lange Akte.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Anzeige Anzeige

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025