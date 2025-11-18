Sarah vs. Ersin: Eskalation bei der Sommerhaus-Reunion

Im großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars kracht es wieder gewaltig. Das Ex-Paar Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin erschien nicht gemeinsam: Während Ersin vor Ort war, wurde Sarah von Mallorca zugeschaltet. Das hindert die beiden aber nicht daran, sich in einen heftigen Streit zu verstricken. "Es fällt mir schwer, mich im Rahmen dieser Unterhaltungssendung überhaupt noch in die Richtung meines Ex-Partners zu wenden, weil niemand da draußen weiß, was hinter den Kulissen abläuft und wie meine Existenz systematisch zerstört wird", erklärt die ehemalige DSDS-Kandidatin ihre Abwesenheit. Sie wolle sich in erster Linie selbst schützen. Das Sommerhaus habe immense Spuren hinterlassen: "Diese ganze Erfahrung im 'Sommerhaus der Stars' ist für mich die persönliche Parade-Blamage meines Lebens. Was mich am meisten an der ganzen Nummer trifft, ist, dass ganz Deutschland meine ehrlichen Reaktionen auf die Demütigung meines damaligen Partners als Show auslegt und diese Verzweiflung von ihm so systematisch manipulativ runtergeredet wird, damit ich als Verrückte, Impulsive dastehe."

Ein Punkt, der in dem Kontext auch eine Rolle zu spielen scheint, ist der Umstand, dass Sarah aufgrund ihres fehlenden Reisepasses nicht nach Deutschland kommen konnte. Angeblich nahm Ersin ihr diesen weg. Dieser widerspricht dem und behauptet, es gebe andere Gründe, weshalb sie nicht kam – unter anderem meint er, es gebe einen Haftbefehl gegen sie. Das kann Sarah so nicht stehen lassen: "Du hast mich angegriffen! Du hast mein Eigentum weggenommen. Du hast unsere Hasen an deinen Hund verfüttert. Du hast Dokumente verbrannt, weil ich mich getrennt habe. Deshalb sitze ich nicht dort." Auch dagegen wehrt Ersin sich und meint, Sarah habe ihrerseits seine Sachen, inklusive des Bettes und der Leine seines Hundes, einfach mitgenommen – laut Sarah, weil sie diese bezahlt habe. Dennoch ist Ersin überzeugt, dass Sarah von Anfang an nur mit ihm ins Sommerhaus ging, um ihn am Ende schlecht dastehen zu lassen: "Du bist eine Lügnerin, Sarah! Du bist mit mir ins Haus gegangen, weil du genau das vorhattest, was du jetzt machst."

Die Auseinandersetzung zwischen Sarah und Ersin begann schon im Sommerhaus. Seitdem die beiden als Nachzügler einzogen, fielen sie vor allem durch Streit und Uneinigkeit auf. Nach der Show war dann Schluss und der Rosenkrieg nahm so richtig Fahrt auf. Im Netz warf die 36-Jährige ihrem Ex unter anderem vor, kriminell und ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Auch das Thema schneidet sie im Wiedersehen an: "In unserem Freundeskreis passiert es seit dreieinhalb Jahren, dass Ersin mich als Verrückte darstellt. Wenn er mich die Treppe hinunterschubst, behauptet er hinterher, ich hätte ihn angegriffen. Ich wäre nicht so weit gegangen und hätte hier ausgepackt, wenn er nicht behaupten würde, es gebe einen Haftbefehl."

RTL Sarah Joelle Jahnel und Ersin im "Sommerhaus der Stars" 2025

IMAGO / Panama Pictures Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

RTL / Stefan Gregorowius Ersin und Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus 2025