Hochzeitseinladung für Blake? Taylor Swift zögert noch

Die einst unzertrennliche Freundschaft zwischen Taylor Swift (36) und Blake Lively (38) steht vor dem Aus – und das ausgerechnet vor Taylors geplanter Traumhochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36). Der Grund für die Entfremdung liegt in den juristischen Turbulenzen rund um Blakes Rechtsstreit mit ihrem Kollegen Justin Baldoni (42), der die Grammy-Gewinnerin ungewollt in einen medialen Sturm hineinzog. "Es gibt eine emotionale Kluft, die schwer zu ignorieren ist", enthüllt eine dem Duo nahestehende Quelle gegenüber Us Weekly. Die Situation hat sich so sehr verschlechtert, dass Taylor ernsthafte Bedenken hegt, ihre ehemalige beste Freundin überhaupt zu ihrer spektakulären Hochzeitszeremonie einzuladen. Die Sängerin befürchtet, dass Blakes Anwesenheit bei der Feier einen unerwünschten Medienrummel auslösen könnte, der ihren wichtigsten Tag überschatten würde.

Die Situation eskalierte dramatisch, als private Textnachrichten zwischen Taylor und Blake in Gerichtsdokumenten veröffentlicht wurden. "Taylor hat sich zurückgezogen, weil das Vertrauen zwischen ihnen zerrüttet ist", erklärt der Insider die angespannte Lage zwischen den beiden Hollywood-Größen. Die Popikone soll sich "entblößt und irgendwie verletzt" gefühlt haben, nachdem ihre privaten Gedanken der Öffentlichkeit preisgegeben wurden. Diese Grenzverletzung hat nicht nur ihre Freundschaft beschädigt, sondern auch Taylors berühmte Vorsicht im Umgang mit persönlichen Beziehungen verstärkt. Die einst regelmäßigen gemeinsamen Auftritte und Doppel-Dates mit ihren Partnern gehören längst der Vergangenheit an, und selbst ihre seltenen Textnachrichten können die Kluft zwischen ihnen nicht mehr überbrücken.

Blake soll laut Berichten nicht einmal gratuliert haben, als Taylor im August 2025 ihre Verlobung bekannt gab. "Es ist lange her, seit sie ein bedeutungsvolles Gespräch geführt haben", bestätigt eine weitere Quelle. Das Drama um Justins Belästigungsvorwürfe, die dieser vehement bestreitet, hat nicht nur Taylor in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch andere Prominente wie Scarlett Johansson (41) und Ben Affleck (53) in den juristischen Strudel hineingezogen. Während Blake ihren Gerichtstermin am 18. Mai abwartet, plant Taylor bereits ohne ihre ehemalige Vertraute das gesellschaftliche Ereignis des Jahres.

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025