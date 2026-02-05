Neuer Job: Linda Braunberger arbeitet in Kinderwunschklinik

Linda Braunberger (25) überrascht ihre Community mit einem Jobwechsel – und der hat es in sich. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin arbeitet seit Kurzem in einer Kinderwunschklinik in Berlin, wo sie den Empfang unterstützt und die Social-Media-Kanäle betreut. Die Neuigkeit teilte Linda in ihrer Instagram-Story und zeigte dazu ein Spiegelselfie aus dem Fahrstuhl mit weißer Hose, lilafarbenem Oberteil und Namensschild über der Brust. "Ich bin seit gestern in einer Kinderwunschklinik tätig", schrieb sie. An ihrer Seite in der Hauptstadt: ihr Partner Jermaine Diallo, mit dem sie seit einigen Monaten zusammenwohnt.

Warum der Schritt in den Klinikalltag, obwohl sie als Realitystar und Influencerin gut beschäftigt sein dürfte? Linda liefert die Antwort gleich mit. "Mir ist zu Hause echt die Decke auf den Kopf gefallen und mir hat ein regelmäßiger Rhythmus gefehlt", erklärte sie im Netz. Der neue Job bringt Struktur in den Alltag und verbindet Front-Desk-Aufgaben mit Content-Arbeit – ein Mix, der zu ihr passt. Die ersten Eindrücke teilt die Influencerin in gewohnter Social-Media-Manier: ein Lift-Schnappschuss im neuen Outfit, das Namensschild gut sichtbar, dazu ein kurzer Einblick in ihre Motivation und ihren Start im Team der Praxis.

Vor drei Monaten überraschten Linda und Jermaine ihre Fans mit einer weiteren großen Veränderung: Sie zogen gemeinsam in ihre erste Wohnung in Berlin. Damals zeigte das Paar auf Instagram erste Aufnahmen aus dem neuen Zuhause. "Neues Kapitel in Berlin", schrieb Linda begeistert zu den Fotos. Neben schicken Details aus der Wohnung gewährten die beiden auch private Einblicke, etwa von gemütlichen Abenden auf dem Sofa oder einem Dinner-Date. Der Umzug bedeutete vor allem für das Model eine große Umstellung. Sie verließ München, um für die Beziehung einen kompletten Neuanfang in der Hauptstadt zu wagen.

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Februar 2026

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Juni 2025

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025