Wurde Mimi Fiedlers Ofarim-Kritik von RTL extra abgewürgt?

Mimi Fiedler (50) schäumt vor Wut: Die Schauspielerin fühlt sich mundtot gemacht und erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL und die Begleitshow "Die Stunde danach". Im Interview mit Reality-TV-Experte Sanijel Jakimovski berichtet die 50-Jährige, sie sei vor wenigen Tagen von RTL in die Live-Sendung "Die Stunde danach" eingeladen worden, was sie als einmalige Chance für ein ungeschnittenes Statement zur Causa Gil Ofarim (43) sah. "Da habe ich gedacht: Es ist live, sie können mich nicht wegschalten – no f*cking way", so Mimi in dem auf TikTok geteilten Clip über ihre Beweggründe, sich überhaupt auf das Gespräch einzulassen. Doch es kam anders.

Schon im Vorgespräch mit einer Redakteurin habe sie gemerkt, "wo die Reise hingeht", so Mimi weiter. Um den Auftritt dennoch wahrnehmen zu können, habe sie dem Sender zugesichert, die Unterhaltungsshow zu respektieren und nicht allzu hart gegen Gil auszuteilen. Während der Liveschalte nahm sie dann aber doch kein Blatt vor den Mund und sprach ungefiltert aus, was ihr offenbar schon lange auf der Seele brannte: Gil sei "eine tickende Zeitbombe" und ein Mann, der, "sobald er den Mund aufmacht, nur Mist erzählt", schimpfte sie. Im Studio bei Angela Finger-Erben (46) und Olivia Jones (56) sorgte dieser verbale Frontalangriff offenbar für Nervosität. Die Art, mit der die Moderation rasch zur Werbung überleitete, interpretiert Mimi als strategisches Manöver: RTL wolle Gil vor allzu direkter Kritik schützen, um die lukrative Quoten-Maschine nicht ins Stocken zu bringen.

Mimi, die im Alter von zwei Jahren aus Kroatien nach Deutschland kam, kennt die Mechanismen der TV-Welt seit vielen Jahren aus erster Hand. Sie war bereits in etlichen Formaten – unter anderem bei Promi Big Brother 2024 – zu sehen und bewegt sich längst nicht mehr nur als Schauspielerin vor der Kamera. Auf Social Media teilt die 50-Jährige ihren Umgang mit Erfolgen, Rückschlägen und Neuanfängen gern ungeschönt. Gerade deshalb sind ihre Fans jetzt besonders gespannt, wie Mimi ihre jüngsten Erfahrungen reflektiert – und ob sie auch diesmal wieder zeigt, dass sie in der TV-Welt ihren eigenen Kurs fährt.

Anzeige Anzeige

Collage: Krick, Jens/ Action Press, RTL Collage: Mimi Fiedler und Gil Ofarim

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024