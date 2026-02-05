Schauspieler Patrick Dempseys Frau frisiert ihn am besten

Patrick Dempsey (60) hat in einem Interview mit dem Magazin Parade über ein Thema gesprochen, das ihn seit Jahren unverkennbar macht: sein Haar. Der Schauspieler, bekannt aus "Grey's Anatomy", verriet, dass seine berühmte "Salt and Pepper"-Mähne im Berufs- und Privatleben regelmäßig für Aufsehen sorgt. Besonders am Set seines neuen Projekts "Memory of a Killer" seien die Reaktionen auf kleinste Veränderungen bemerkenswert. Dempsey erzählte von einer amüsanten Situation, als seine Frau Jillian, die seit über 26 Jahren an seiner Seite ist, ihm während der Winterpause die Haare geschnitten hatte. "Die Haarstylisten am Set konnten sofort erkennen, dass Jillian Hand angelegt hatte", sagte der 60-Jährige lachend.

Jillian, die nicht nur seine Ehefrau, sondern auch selbst eine professionelle Hairstylistin und Unternehmerin ist, kümmert sich schon lange um das Styling ihres Mannes. Der Schauspieler gab zu, dass er es vermisst, wenn sie nicht für seine Haare verantwortlich ist. Dass sein Haar natürlich grau bleibt, sei für ihn gesetzt: "Ich mag das graue Haar wirklich", betonte Patrick. Jillian selbst hat keinen Zweifel daran, dass der Look zu ihrem Mann passt. In einem anderen Interview erinnerte sie sich an den Moment, als Patrick sich 2022 kurzerhand glatt rasieren ließ, um eine Farbe wieder herauswachsen zu lassen: "Das war wie eine kleine Wiedergeburt."

Die Liebesgeschichte des Paares begann mit einem Friseurbesuch. 1994 tauchte Patrick in Jillians Salon auf und überraschte sie nicht nur mit seinem Charme, sondern auch mit seiner Buchung, die sie zunächst für einen Scherz hielt. Aus ihrer Freundschaft entwickelte sich später eine Romanze, die 1999 in ihrer Hochzeit gipfelte. Obwohl das Paar 2015 eine schwierige Phase hatte und kurz vor der Trennung stand, fanden sie wieder zueinander. "Unsere Ehe war nichts, was ich bereit war, aufzugeben", erklärte Patrick einmal. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder, Tochter Talula und die Zwillingssöhne Darby und Sullivan.

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink, August 2023

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

Getty Images Sullivan, Talula, Patrick, Jillian und Darby Dempsey im Dezember 2023