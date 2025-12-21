So hat "Seinfeld"-Star Wayne Knight ganze 45 Kilo abgenommen

Wayne Knight (70) sorgt mit einem völlig neuen Look für Gesprächsstoff – und für ein echtes Comeback auf der großen Leinwand. Der "Seinfeld"-Liebling, berühmt geworden mit seiner Rolle als Postbote Newman, zeigt sich mit siebzig Jahren deutlich schlanker und spricht offen darüber, rund 45 Kilogramm verloren zu haben. Jetzt steht er dank seiner Rolle im Horror-Sequel "Five Nights at Freddy's 2", das derzeit an den Kinokassen Rekorde bricht, wieder ganz oben und feiert seine Rückkehr in Hollywood. In Los Angeles präsentierte er sich bei der Premiere laut Daily Mail gut gelaunt, im dunkelroten Rollkragen und schwarzen Blazer, und posierte auf dem roten Teppich. In dem Film übernimmt er die Rolle des strengen Lehrers Mr. Berg – und zeigt, dass er mehr kann als nur Kult-Fiesling Newman.

Der "Jurassic Park"-Darsteller hatte im vergangenen Jahr gegenüber TMZ erzählt, dass sein drastischer Gewichtsverlust seine Karriere zunächst "auf schlechte Weise" beeinflusst habe, weil Casting-Teams unsicher waren, ob er noch die gleichen Typen bedienen könne. "Es braucht Zeit, bis die Leute dich so akzeptieren, wie du bist, und dann finden sie heraus, ob du Dinge auch ohne dick zu sein noch kannst", witzelte er. Zu den genauen Abnehm-Tricks blieb Wayne zurückhaltend, betonte aber, es sei über "viele Jahre" passiert, nicht per Abnehmspritze. Auf die Frage, was er versucht habe, konterte er trocken: "Alles, was man überhaupt versuchen kann." Dazu zählte er auf: "Therapie, Medikamente, Operationen, Strahlung, von Aliens entführt werden." Beobachtet wurde er zuletzt jedoch beim Training in einem Spezialstudio in Los Angeles.

Privat zeigt sich Wayne seit einiger Zeit sichtbar zufriedener und gelassener, auch wenn er über seinen "neuen Look" gerne selbstironische Späße macht. Als sein früherer "Seinfeld"-Kollege Jason Alexander (66) in einem früheren Interview laut Daily Mail meinte, der "Basic Instinct"-Star sehe jetzt wie ein "Hauptdarsteller" aus, antwortete er: "Aber das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte!" Niemand wolle einen "attraktiven Wayne Knight". Auf Fotos von Events in den vergangenen Jahren ist zu sehen, wie er gemeinsam mit Ehefrau Clare auftritt, oft Arm in Arm, das Lächeln breit, die Körperhaltung aufrechter als früher. Während die Fans ihn immer noch liebevoll mit seiner Kultfigur Newman verbinden, wirkt der Schauspieler heute leichter – im wahrsten wie im übertragenen Sinne.

Getty Images Wayne Knight bei der Premiere von "Five Nights at Freddy's 2", Dezember 2025

Getty Images Schauspieler Wayne Knight, Januar 2013

Getty Images Clare und Wayne Knight bei der BAFTA Tea Party, Januar 2023