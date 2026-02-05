18+-Content? Kim Virginia macht ihre neue Website öffentlich

Überraschende Wendung bei Kim Virginia Grey (30): Die Reality-Bekanntheit hatte vor wenigen Tagen "spicy 18+ Content" angekündigt und damit die Fantasie ihrer Fans angeheizt. Viele rechneten mit einem Auftritt auf OnlyFans oder einem ähnlichen Portal. Jetzt steht fest, worum es wirklich geht: Kim und ihr Noch-Ehemann Nikola Grey (30) haben eine eigene Firma für Dubai-Auswanderer gestartet. Auf ihrer neuen Website Quick Easy Dubai versprechen die beiden Unterstützung rund um Visa, Firmengründung und den kompletten Neustart am Persischen Golf. "Willkommen bei Quick Easy Dubai. Egal ob Firma, Visa oder der komplette Neustart in Dubai. Wir machen Träume wahr", heißt es im Vorstellungsvideo.

Mit der Enthüllung räumt die Influencerin mit den Spekulationen auf, sie wolle hinter einer Bezahlschranke intime Inhalte verkaufen. Stattdessen hebt sie ihr Business in den Vordergrund – ein Angebot, das vor allem all jene anspricht, die in den Emiraten beruflich oder privat neu durchstarten wollen. Angeboten werden unterschiedliche Service-Pakete. Aktuell wirbt ihr Unternehmen mit einer zeitlich begrenzten Neujahrsaktion: So kostet das umfangreichste Paket derzeit 9.700 Euro statt ursprünglich 14.900 Euro. Es umfasst unter anderem ein Visum-Schnellverfahren, Unterstützung bei Visa- und Aufenthaltsfragen, Behördengängen, Banking sowie einen Fahrservice. Interessierte können sich zunächst kostenlos beraten lassen. Zudem wird mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie geworben.

Schon vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Bachelor-Lady ihre Fans mit einer Ankündigung auf Instagram neugierig gemacht. "Ich kann es nicht abwarten. Mir brennt es unter den Fingernägeln. Ich habe monatelang an meiner spicy Seite gearbeitet", zeigte sich Kim voller Vorfreude. Dabei betonte sie, dass ihr exklusiver Content nichts mit OnlyFans oder ähnlichen Portalen zu tun habe. "Meine privatesten Seiten werdet ihr komplett öffentlich sehen und das gratis für jeden zugänglich, der über 18 ist. Man muss ja unter den Bossbabe-Frauen, die das bereits machen, irgendwie auffallen", erklärte sie weiter und gab mit einem Foto im knappen Bikini einen Einblick in ihr neues Projekt.

