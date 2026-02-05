Ist Vanessa Borck als alleinerziehende Mutter glücklich?

Vanessa Borck (29), besser bekannt als Nessi, hat auf Instagram offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen. Mit ihrer Ex-Frau Ina (29) teilt sie eine kleine Tochter, die sie jedoch allein großzieht. Diese belastende Situation schildert sie nun ehrlich: Sie fühle sich oft allein verantwortlich und verspüre manchmal Einsamkeit, obwohl sie nicht wirklich allein sei. Dennoch empfinde sie viele Momente mit ihrer Tochter als besonders wertvoll und genieße die intensive Zeit miteinander.

In einem emotionalen Statement gibt Nessi zu, wie schwer es manchmal ist, den Alltag alleine zu wuppen. "Wenn du mich fragst, ob ich gerne alleinerziehend bin, würde ich wahrscheinlich direkt mit 'Nein' antworten. Wenn du krank bist, bist du alleine verantwortlich. Es gibt keinen Tag, an dem du nicht funktionieren musst. Du verspürst Einsamkeit, obwohl du nicht alleine bist. Du bist manchmal neidisch auf andere Elternteile. Du hast das Gefühl, immer stark sein zu müssen", gesteht sie. Dennoch gibt es durchaus auch positive Seiten, wie sie verrät: "Und dann denke ich mir aber, ich habe die Zeit mit ihr alleine und muss sie nicht teilen. Ich entscheide alles alleine. Ich habe eine unglaublich enge Bindung zu meiner Tochter. Ich schätze es noch mehr, wenn mir jemand hilft. Und ich liebe sie so sehr."

Schon vor einer Woche sorgte Nessi auf Instagram für Aufsehen, als sie ihren Followern zeigte, wie sie entspannt auf kleine Katastrophen im Familienalltag reagiert. In ihrer Story postete die Influencerin damals ein Foto einer bemalten Wand. Anstatt sich zu ärgern, schrieb sie gelassen: "Livi hat die Wand angemalt. Und hat danach direkt gesagt: 'Es tut mir leid, Mama'." Die Influencerin ließ sich von dem Vorfall nicht aus der Ruhe bringen und antwortete einfach: "Nicht schlimm." Für Nessi stand fest, dass Geduld und Verständnis wichtiger sind, als auf Fehler mit Ärger zu reagieren.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Olivia

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen