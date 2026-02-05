Neue Stimmen in "Stranger Things"-Spin-off sorgen für Wut

Im April startet die Animationsserie Stranger Things: Tales From '85 auf Netflix. Der erste Trailer ist seit einigen Stunden veröffentlicht, aber vor allem die deutschen Fans der Mystery-Serie sind alles andere als glücklich. Hierzulande kommt das Spin-off auch mit deutscher Synchronisation raus – genau hier liegt das Problem, denn die Stimmen sind nicht die gleichen wie in der Mutterserie. Peter Flechtner, der deutsche Synchronsprecher von Hopper-Darsteller David Harbour (50), gab bei TikTok einen Hinweis, der nun viele Fans aufschreien lässt. Er teilt einen Ausschnitt aus dem Trailer und schreibt dazu: "Die neue Hopper-Stimme? Sch*iß KI-Trainingsklausel." Den zweiten Satz entfernte er zwar mittlerweile, aber die Fans diskutieren trotzdem erzürnt – sind die Synchronstimmen der animierten Charaktere etwa durch KI-Unterstützung entstanden?

Die Antwort darauf lautet Nein. Aber glücklich sind die Fans trotzdem nicht, denn die Umbesetzung könnte mit der KI-Klausel zusammenhängen, die Netflix in Verträge mit Synchronsprechern einbauen will. Das ist zwar nicht bestätigt, aber naheliegend. Die Vertragsergänzung besagt, dass Netflix die Stimmen der Synchronsprecher für KI-Training benutzen darf, allerdings ohne Vergütung für die Sprecher. Der Streaming-Riese soll darauf bestehen, dass der Klausel zugestimmt wird. Als das bekannt wurde, gab es einen Aufruf zum Boykott in der Synchronsprecher-Szene. Aktuell hören die Zuschauer aber noch keine KI-Stimmen bei Netflix. Die Eigenproduktionen werden mit viel Vorlauf synchronisiert. Doch weil sich aktuell viele Sprecher weigern, mit der Plattform zu arbeiten, und keine Änderung in Sicht ist, könnte sich das zukünftig ändern.

Es gibt aber auch andere Theorien, warum die Stimmen geändert wurden. Beispielsweise vermuten manche Fans, dass die Originaldarsteller im Englischen mittlerweile zu alt für die Kinderrollen klingen, was in der deutschen Synchronisation ebenfalls angepasst wurde. Aber egal, was der Grund ist, zufrieden sind die Fans nicht. "Hopper ohne Peter Flechtner? Das geht gar nicht", meint ein User unter dem deutschen Trailer bei YouTube. Ein anderer schreibt: "Also, ich finde die Animation und den Trailer cool, aber die Serie ist jetzt schon für'n Arsch, weil die ganzen Synchros neu sind. Das ist echt traurig." Weitere User kritisieren die KI-Klausel offen und wundern sich: "Uff, dieser neue Netflix-Vertrag für Synchronsprecher muss echt furchtbar sein, wenn sogar Peter Flechtner eine Rolle, die ihm so am Herzen liegt, jemand andrem überlässt."

© 2026 Netflix, Inc. Mike Wheeler und Jim Hopper in "Stranger Things: Tales From '85", 2026

Imago Peter Flechtner, deutscher Synchronsprecher

Netflix David Harbour in "Stranger Things"

