Nach Beziehungsbeichte: Diese Frau gehört zu MLFL-Daniel

In der zehnten Folge von Make Love, Fake Love sorgt Kandidat Daniel für einen emotionalen Moment in der Villa. Nachdem er Elena Miras (33) gegenüber bereits in der vorherigen Folge gestanden hatte, in einer Beziehung zu sein, bringt Moderatorin Sandra (26) seine Freundin Nadine mit zum Showdown. Als Daniel Nadine sieht, gibt es kein Halten mehr: Er rennt auf sie zu, umarmt sie stürmisch und küsst sie leidenschaftlich. Die anderen Teilnehmer, Elena eingeschlossen, klatschen und jubeln bei der romantischen Szene.

Im Anschluss erklärt Daniel in einem Einzelinterview, warum er letztlich nicht mehr weitermachen konnte. Er gibt offen zu: "Wir sind heute raus, weil von der ersten Minute, in der ich eingezogen bin, hatte ich nur Nadine im Kopf. Ich hätte es nicht länger ausgehalten." Auch Nadine kommt zu Wort und sagt, sie sei froh, dass sie und Daniel jetzt wieder zusammen seien. Sie ergänzt noch, dass er das Spiel zwar erfolgreich gespielt habe, sie jetzt aber glücklich seien, die Heimreise als Paar antreten zu können.

Schon in der neunten Folge hatte Daniel mit seinem überraschenden Geständnis für einen echten Paukenschlag gesorgt. In einem offenen Gespräch mit Elena hatte er erklärt: "Ich wollte bei dir auch einmal mit offenen Karten spielen. Wir haben ja von Anfang an gemerkt, dass das jetzt nicht so matcht. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich bin vergeben." Elena reagierte damals erstaunlich gelassen und bedankte sich für seine Ehrlichkeit.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Daniel

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Daniel posiert