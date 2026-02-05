Für Tourkosten: Kate Nash verteidigt ihre OnlyFans-Nutzung

Kate Nash (38) hat im britischen Parlament offenbart, wie sie derzeit ihre Musik-Karriere am Laufen hält: Die Sängerin erklärte laut The Guardian vor dem Culture, Media and Sport Select Committee in London, dass sie inzwischen OnlyFans nutzt und dort freizügige Fotos von ihrem Hintern verkauft, um ihre Touren zu finanzieren. "Der einzige Grund, warum das für mich noch möglich ist, ist, weil ich Bilder meines Hinterns im Internet verkaufe", gab sie ehrlich zu. Bei ihrer letzten Europa-Tour soll sie nach eigenen Angaben rund 26.000 Pfund [ca. 30.000 Euro] Verlust gemacht haben, zusätzlich habe auch eine UK-Tour mit etwa 13.000 Pfund [ca. 15.000 Euro] im Minus geendet. Die Auftritte fanden nach dem Brexit statt, die Regeln für Reisen und Transporte innerhalb der EU seien dadurch teurer und komplizierter geworden. Vor den Abgeordneten schilderte Kate, dass ihre Touren ohne das zusätzliche Einkommen gar nicht mehr möglich wären.

Die "Foundations"-Sängerin berichtete, sie habe zum Ende ihrer letzten Tour realisiert, dass sie kaum noch wisse, wie sie alle Rechnungen bezahlen solle. "Ich war wirklich gestresst, wie ich meine Rechnungen vor Weihnachten zahlen soll", erzählte sie laut The Guardian und erklärte, sie habe deshalb ein OnlyFans-Konto eröffnet, um "schnell einen Effekt zu erzielen" und gleichzeitig auf die Probleme von Musikerinnen und Musikern aufmerksam zu machen. Trotzdem habe sie Personal entlassen müssen, ein Crew-Mitglied verlor kurz vor den Feiertagen seinen Job, weil sie alle Kosten drastisch senken musste. Gegenüber den MPs kritisierte die Künstlerin außerdem Streaming-Giganten und große Konzerne wie Spotify, Live Nation und die Majorlabels. Sie sprach von "unethischen" Ausschüttungen aus dem Streaming und warf der Branche vor, dass Künstlerinnen und Künstler fast das gesamte Risiko tragen würden, während große Unternehmen den Großteil der Gewinne einstreichen.

Schon im vergangenen Jahr hatte Kate offen über ihre OnlyFans-Nutzung gesprochen. Damals setzte sie auf das Motto "Butts 4 Tour Buses", um auf die finanziellen Missstände in der Musikbranche aufmerksam zu machen. In einem Interview mit BBC News verriet die Sängerin, dass Tourneen für sie in den meisten Fällen Verluste statt Gewinne bedeuten würden und sie deshalb kreative Wege finden müsse, um ihre Shows überhaupt möglich zu machen. Die Musikerin erklärte, dass sie ihre Schulden oft nur dann ausgleichen könne, wenn beim Merchandise genug verkauft werde. Andernfalls müsse sie bei der Crew sparen, Mitarbeitende entlassen oder an der Sicherheit der Tournee Abstriche machen – etwas, das sie unbedingt vermeiden wollte.

Getty Images Kate Nash bei der Entertainment Weekly Pre-SAG Party , Los Angeles, 26. Januar 2019

Getty Images Kate Nash tritt im Fonda Theatre in Los Angeles auf, 10. April 2018

Getty Images Bei den Hollywood Beauty Awards 2019 in Los Angeles: Kate Nash

Kates OnlyFans-Entscheidung: Auf welcher Seite steht ihr? Team Kate – ihr Körper, ihre Regeln; starke Ansage an eine unfair bezahlte Industrie! Team Kritisch – das setzt das falsche Signal, die Branche muss zahlen, nicht die Künstlerinnen. Ergebnis anzeigen