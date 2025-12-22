Emotionaler Abschied: Fans trauern um Rockstar Chris Rea

Diese Nachricht bewegt Musikfans rund um den Globus: Chris Rea (74) ist verstorben. Der Rockstar, der jedes Jahr pünktlich zur Vorweihnachtszeit mit seinem Hit "Driving Home for Christmas" die Charts stürmt, ist laut BBC am heutigen Montagmorgen im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen. Fans bewegt sein Ableben sehr – in den sozialen Netzwerken gedenken sie ihrem Star und lassen sein Leben Revue passieren.

Auf X bekunden Fans aus aller Welt ihr Beileid. "Ruhe in Frieden, Chris Rea. In diesem Haus wirst du immer auf dem Weg nach Hause für Weihnachten sein", schreibt ein Bewunderer. Ein weiterer findet: "Ich bin schockiert. Er war talentiert und außerdem ein wirklich netter Kerl." Auch unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram häufen sich Kommentare deutscher Anhänger. "Seine Musik prägte meine Kindheit. Einer der großartigsten Musiker. Ruhe in Frieden, lieber Chris", schreibt ein User. Ein anderer betont: "[Chris] hat viele Menschen mit seiner Musik geprägt und berührt. [Er] wird niemals vergessen sein."

Wie ein Sprecher der Familie vor wenigen Stunden bekannt gegeben hat, verstarb Chris nach kurzer Krankheit im Kreise seiner Angehörigen. Worum genau es sich bei der mysteriösen Erkrankung handelt, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Jedoch litt der Brite schon seit Langem unter verschiedensten Diagnosen – in den letzten Jahren kämpfte er gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und eine seltene Erkrankung namens retroperitoneale Fibrose, die mehrere Organe in Mitleidenschaft zog.

Imago Chris Rea, Oktober 2017

Getty Images Chris Rea im Jahr 1978

