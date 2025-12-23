Das steckt hinter Chris Reas "Driving Home For Christmas"

Der Tod von Chris Rea (†74) trifft seine Fans besonders zur Weihnachtszeit hart. "Driving Home For Christmas" läuft in diesen Tagen im Radio hoch und runter, doch nur wenige Hörer kennen die Geschichte hinter dem beliebten Song. Erst vor wenigen Tagen erklärte der Sänger im Interview mit Daily Express: "Es ist eigentlich ganz lustig, denn ich hatte gerade ein Fahrverbot bekommen, als ich den Song geschrieben habe." Dennoch wollte er ein Lied schreiben, mit dem sich viele Menschen identifizieren konnten. "Man steckt im Stau fest, obwohl man eigentlich nur nach Hause zu seinen Lieben möchte. Alle Menschen im Land tun zur gleichen Zeit dasselbe", berichtete der Musiker.

Eigentlich hatte Chris den Song gar nicht selbst einsingen wollen: Er hatte das Lied für Van Morrison geschrieben, hörte von dem "Brown Eyed Girl"-Star aber nie etwas zurück. Wie er der Boulevardzeitung verriet, landete es dann Jahre später auf der B-Seite von "Hello Friend". Seither kommt keine Weihnachtszeit ohne "Driving Home For Christmas" aus, und der Song klettert regelmäßig wieder in die Streaming-Charts.

Der Brite verstarb am 22. Dezember, wie seine Familie unter anderem auf Instagram öffentlich machte. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt, der heute früh nach kurzer Krankheit friedlich verstorben ist", schrieben seine Angehörigen und machten deutlich: "Chris' Musik hat das Leben vieler Menschen begleitet, und sein Vermächtnis wird durch die Songs, die er hinterlässt, weiterleben." Er wurde 74 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Joan Rea und zwei gemeinsame Kinder.

