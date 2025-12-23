Das waren die größten Hits von Musiklegende Chris Rea (†74)

Über mehrere Jahrzehnte prägte Chris Rea (†74) mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinem Gitarrenspiel die Musikszene. Der Brite war Sänger, Komponist, Pianist und Gitarrist und begeisterte mit seiner Leidenschaft Fans weltweit. Sein wohl bekanntester Hit ist der Weihnachtssong "Driving Home for Christmas" aus dem Jahr 1984, der auch heute noch regelmäßig im Dezember im Radio zu hören ist und wohl auf keiner Weihnachts-Playlist fehlen darf. Tatsächlich ist er aber nur einer von vielen großen Hymnen: Chris veröffentlichte im Laufe seiner Karriere insgesamt 26 Studioalben und verkaufte über 30 Millionen Tonträger.

Die erste große Nummer des Engländers war "Fool (If You Think It’s Over)". Der Titel "Watersign" verschaffte ihm 1983 den internationalen Durchbruch und sicherte sich neben Großbritannien und Australien auch in Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und in Westdeutschland einen Platz in den Charts. "The Road to Hell" war sein erstes Nummer-eins-Album und markierte seinen kommerziellen Durchbruch. Sein Album "Auberge" feierte einen ähnlich großen Erfolg und sicherte sich ebenfalls einen Platz in den britischen Albumcharts. Darauf fanden sich Nummern wie "Heaven", "Sing a Song of Love to Me" und "Gone Fishing".

In den vergangenen Jahren blickte der Musiker auf eine beeindruckende Karriere zurück, kämpfte aber auch schon eine ganze Weile mit seiner Gesundheit. Der Sänger litt unter anderem an Bauchspeicheldrüsenkrebs und Diabetes. 2017 sprach er offen über zahlreiche Operationen und eine seltene Erkrankung namens retroperitoneale Fibrose, die mehrere Organe in Mitleidenschaft zog. Trotz aller Rückschläge erholte er sich zwischenzeitlich – nun ist er aber am 22. Dezember an einer bislang unbekannten Krankheit verstorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt. Er ist heute früh nach kurzer Krankheit friedlich im Kreise seiner Familie im Krankenhaus verstorben", teilte ein Sprecher der Familie laut BBC am Montag mit. Chris hinterlässt seine Ehefrau Joan sowie zwei Kinder.

Getty Images Chris Rea auf der Bühne mit The Fabulous Hofner Blue Notes in der Heineken Music Hall in Amsterdam, 2. Februar 2008

Imago Chris Rea, britischer Musiker

Imago Chris Rea, Musiker

