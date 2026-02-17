Nanu: Diese Royals nahmen schon an Olympischen Spielen teil

Olympia ist nicht nur etwas für Profisportler – das haben schon mehrere Royals eindrucksvoll bewiesen. Von Monaco über Norwegen bis nach Großbritannien und Spanien standen sie selbst auf der größten Sportbühne der Welt. Fürst Albert von Monaco (67) versuchte zwischen 1988 und 2002 gleich fünfmal sein Glück als Bobfahrer, König Harald von Norwegen (88) wagte sich als Segler aufs olympische Wasser. Auch Zara Tindall (44) und ihre Mutter Prinzessin Anne (75) sattelten ihre Pferde für die Ringe, während Fürstin Charlène (48) einst für Südafrika ins Becken sprang. Und mit Prinz Hubertus von Hohenlohe ging sogar ein Blaublüter für Mexiko im Skifahren an den Start – royale Olympia-Geschichten, die sich sehen lassen können.

Fürst Albert zeigte sich jahrelang im Eiskanal ehrgeizig: Fünf Starts als Bobfahrer, sein bestes Ergebnis ein 25. Platz. Der Monegasse blieb dem Sport auch abseits der Bahn treu und ist heute Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. König Harald stand zwischen 1964 und 1972 dreimal für Norwegen als Segler auf der Startliste, ein achter Platz war seine Top-Platzierung – ganz in der Tradition seines Vaters König Olav, der 1928 sogar Gold gewann. In Spanien traten gleich zwei Royals im Segeln an: König Felipe (58) führte 1992 in Barcelona nicht nur als Fahnenträger die heimische Delegation ins Stadion, er segelte mit seinem Team auch auf Rang sechs. Alt-König Juan Carlos (88) erfüllte sich 1972 in München seinen Olympia-Traum, wurde dort aber "nur" Fünfzehnter. Fürstin Charlène schwamm 2000 in Sydney mit der südafrikanischen 4x100-Meter-Lagenstaffel zu einem starken fünften Platz.

Besonders erfolgreich im Sattel waren die britischen Royals. Prinzessin Anne schrieb 1976 Geschichte, als sie in Montreal als erstes Mitglied der Königsfamilie an Olympischen Spielen teilnahm. Mit ihrem Pferd Goodwill beendete sie den Einzelwettbewerb im Vielseitigkeitsreiten auf Platz 24, mit dem Team wurde sie Neunte. Ihre Tochter Zara erfüllte die Familientradition Jahre später eindrucksvoll: 2012 holte die Reiterin in London mit ihrem Pferd High Kingdom und der britischen Mannschaft Silber im Vielseitigkeitsreiten, nachdem ein geplanter Start 2008 wegen einer Verletzung ihres Pferdes geplatzt war. Prinz Hubertus wiederum machte sich im Skizirkus vor allem mit seinen auffälligen Rennanzügen einen Namen. Der Prinz, der auch den liechtensteinischen Pass besitzt, ging zwischen 1984 und 2014 gleich sechsmal für Mexiko bei Olympia an den Start und sorgte damit für einen der buntesten royalen Auftritte im Zeichen der fünf Ringe.

Getty Images Fürstin Charlene und Fürst Albert II. im Juni 2025 in Monaco

Getty Images Zara Tindall, Prinzessin Annes Tochter

Getty Images Prinzessin Anne, Tochter von Queen Elizabeth II.

