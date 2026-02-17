James Van Der Beek erneuerte kurz vor Tod sein Ehegelübde

James Van Der Beek (†48) hat seine große Liebe Kimberly Van Der Beek noch einmal ganz bewusst an sich gebunden – nur wenige Tage, bevor er für immer die Augen schloss. Der frühere "Dawson’s Creek"-Star starb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs. In ihren ersten offenen Worten nach dem Verlust erzählt Kimberly, dass die beiden ihr Eheversprechen direkt an seinem Krankenbett erneuert haben. Im Schlafzimmer des gemeinsamen Zuhauses, umgeben von ihrer Familie, einigen engen Freunden und dem Musiker Poranguí, sagten sich James und Kimberly noch einmal Ja, wie das Magazin People berichtet.

Kimberly erinnert sich daran, wie spontan der Entschluss gefallen war. "Wir entschieden uns zwei Tage vorher und unsere Freunde besorgten uns neue Ringe, füllten unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen und wir erneuerten unsere Gelübde vom Bett aus", schildert sie den Moment. Die Zeremonie beschreibt sie als "simpel und schön und bewegend". Poranguí, ein enger Freund der Familie, spielte dazu live und beendete die Trauung mit einer gefühlvollen Version von "Somewhere Over the Rainbow". Neben Kimberly waren auch einige Vertraute des Paares im Raum, ebenso wie die sechs gemeinsamen Kinder – Töchter Olivia, Annabel, Emilia und Gwendolyn sowie die Söhne Joshua und Jeremiah.

James und Kimberly hatten 2010 in Tel Aviv in Israel geheiratet und sich seitdem ein großes, buntes Familienleben aufgebaut. Die sechsfache Mutter teilt immer wieder Einblicke in den Alltag mit der Rasselbande und zeigte früher auf Social Media die liebevolle, manchmal chaotische, aber sehr enge Familienbande. Auch spirituelle Rituale, Naturverbundenheit und Musik spielten im Leben der beiden eine wichtige Rolle. James sprach in Interviews oft davon, wie sehr ihn Kimberly und die Kinder geprägt hätten und wie sehr er das Familienleben genieße. Jetzt bleibt seiner Witwe und den Kindern vor allem die Erinnerung an ihren geliebten Vater und Ehemann.

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024

Getty Images James und Kimberly Van Der Beek im September 2017 in Las Vegas

