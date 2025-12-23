Selten: Álvaro Solers Frau teilt Bilder aus Familienurlaub

Álvaro Soler (34) und Melanie Kroll genießen die besinnliche Zeit in den Bergen Spaniens. Wie Fotos, die das Model auf Instagram teilte, zeigen, erholt sich die kleine Familie momentan in den spanischen Pyrenäen. Das Paar strahlt auf einem der Fotos Seite an Seite in die Kamera, während hinter ihnen die winterliche Landschaft zu sehen ist. Mit dabei ist auch die gemeinsame Tochter, die von ihrer Mama im Schlitten gezogen wird. Der Anlass des kleinen Urlaubs ist Melanies Geburtstag. "Mein Herz ist voll. Danke, dass ihr mir heute das Gefühl gegeben habt, besonders gesegnet zu sein", schrieb sie in ihrem Beitrag.

Melanie und Álvaro sind im Juli 2024 erstmals Eltern geworden. Seitdem hat sich im Leben des Popstars einiges verändert. Doch mit seiner neuen Vaterrolle kann sich der 34-Jährige gut anfreunden. "Erst mal schlafe ich weniger", scherzte er im Gespräch mit der Schweizer Illustrierten und erklärte: "Als das Baby da war, kam die Musik bei mir an zweiter Stelle. [...] Das ist schon eine echte Challenge, da ich manchmal wirklich 'fertig' bin von der Elternarbeit."

Seit der Geburt des Mädchens zeigt die Familie nur selten, wie sie ihren neuen Alltag verbringt. Der Musiker betonte zuletzt, wie wichtig ihm das gemeinsame Organisieren von Betreuung und Reisen ist, um möglichst viel Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Nebenbei veröffentlichte er im Jahr 2025 ein neues Album und wird 2026 nach einer Pause wieder bei The Voice Kids zu sehen sein.

Instagram / melaniekroll Álvaro Soler und Melanie Kroll, Dezember 2025

Instagram / melaniekroll Melanie Kroll, Model

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler und Melanie Kroll mit ihrer Tochter