Starttermin der neuen "The Voice Kids"-Staffel steht fest

Das lange Warten hat bald ein Ende: Ab dem 14. Februar um 20:15 Uhr kehrt The Voice Kids in Sat.1 und kostenfrei auf Joyn zurück – mit frischen Coaches, bekannten Gesichtern und jeder Menge Buzzern. Erstmals sitzt mit HE/RO, also Heiko Lochmann (26) und Roman Lochmann (26), ein Zwillings-Duo auf dem roten Doppelstuhl. Neben den beiden wollen auch Leony (28), Álvaro Soler (35) und Michael Patrick Kelly (48) Talente für ihre Teams gewinnen. Moderiert wird die Show von Melissa Khalaj (36), die durch die Blind Auditions führt und die kleinen Sängerinnen und Sänger hinter der Bühne auffängt.

Álvaro meldet sich mit reichlich Erfahrung zurück und startet in seine fünfte Staffel. "Ich bin so ready für meine fünfte Staffel 'The Voice Kids', denn ich bin jetzt der OG, der größte Experte hier", sagte er gegenüber dem Sender und stellte augenzwinkernd klar, dass sein Team diesmal ganz oben landen soll. Leony betont ihre Coach-Mission jenseits der Kameras. "Es geht mir wirklich darum, für sie als ihr Coach da zu sein", erklärte die Sängerin und sprach von dem Wunsch, jungen Talenten die Unterstützung zu geben, die sie selbst in ihrem Dorf vermisst habe. HE/RO kündigen auf dem Doppelstuhl Energie pur an: "Jetzt kommen die 'jungen Wilden'! Team Hero wird wie wir beide: voller Energie und mitten ins Herz." Michael zieht den großen Bogen: "Hier bekommen die zukünftigen Stars ihre erste große Bühne", sagte er – für ihn ein "Full-Circle-Moment" nach Einsätzen bei The Voice of Germany und "The Voice Senior".

Schon im Vorfeld der neuen Staffel sorgte der große Wechsel bei den Coaches für viel Gesprächsstoff. Während Álvaro der Musikshow treu blieb, wurde das restliche Team fast komplett ausgetauscht. Michael nutzte damals die Gelegenheit, um seine Rückkehr zu feiern. "Es ist für mich eine große Freude und Ehre, 2026 als Coach bei 'The Voice Kids' dabei zu sein", erklärte der Singer-Songwriter gegenüber Sat.1. Besonders bewegend hob Michael hervor, wie sehr ihn die verschiedenen The Voice-Formate geprägt hätten – schließlich stand er selbst schon früh auf großen Bühnen. Auch Leony zeigte sich vor der neuen Staffel voller Freude und Ehrgeiz. Sie rückte aus der Gastrolle dauerhaft in den Coaches-Bereich und machte klar, wie wichtig ihr die Show schon immer gewesen war: "Ich freu' mich riesig, als Coach dabei sein zu dürfen, und bin so gespannt auf all die Talents und verschiedenen Charaktere!"

Joyn / Richard Hübner Die "The Voice Kids"-Coaches 2026

Getty Images Heiko Lochmann und Roman Lochmann, Juni 2024

Getty Images Leony bei der Goldene Henne 2025