AYTO-VIP-Star Pharrell Harrell verrät den Namen seines Babys

Pharrell Harrell genießt das Weihnachtsfest 2025 im ganz kleinen Kreis – gemeinsam mit Ehefrau Jasmin und dem gemeinsamen Baby, das im Sommer zur Welt kam. In einer emotionalen Instagram-Story gewährt der Reality-TV-Star nun nicht nur einen rührenden Einblick in seine Feiertage, sondern verrät dabei auch endlich den Namen seines Sohnes. "Dieses Weihnachten feiern wir zum ersten Mal als Eltern, als Familie und im eigenen Haus gemeinsam – und ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres", schreibt er und fügt hinzu: "Amari, mein Sohn, ich liebe dich über alles. Ich werde jeden Tag versuchen, der beste Vater für dich zu sein. Du und Mama seid mein Ein und Alles."

In seinem langen Weihnachtsgruß erklärt der ehemalige AYTO-VIP-Teilnehmer, warum es in diesem Jahr ruhiger um ihn war. "Dieses Jahr habt ihr nur wenig von mir gehört, doch im Leben gibt es Dinge, die wichtiger sind als Social Media – die Familie, die gemeinsame Zukunft und die besonderen Momente, die man miteinander teilt", schreibt er in seiner Story. Für ihn und Jasmin sei 2025 ein "ganz besonderes und sehr erfolgreiches Jahr" gewesen. Neben der Geburt ihres Sohnes habe sich das Paar auch den großen Wunsch vom eigenen Haus erfüllt, in dem sie jetzt ihr erstes Fest als kleine Familie feiern.

Pharrell und Jasmin teilen nur ausgewählte Einblicke in ihr Privatleben, setzen aber bei besonderen Momenten auf Nähe statt Glamour. Schon bei der Geburt seines Sohnes zeigte das TV-Gesicht, wie wichtig ihm Dankbarkeit und Zusammenhalt sind. In einer emotionalen Instagram-Story hielt Pharrell die besonderen Momente fest und schwärmte: "Endlich bist du da, unser kleiner Schatz. Mama war so unglaublich stark, es war eine lange und anstrengende Nacht, bis wir dich endlich in unseren Armen halten durften. Wir sind so unendlich stolze Eltern." Damals zeigte der frischgebackene Vater den ersten kleinen Fußabdruck seines Sohnes und schilderte, wie überwältigend es war, Amari zum ersten Mal zu hören.

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und sein Sohn, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und seine Partnerin bei ihrer Gender-Reveal-Party im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und seine Partnerin, Mai 2025