"Nervös": Bonnie Blue äußert sich zur Verhaftung auf Bali

Bonnie Blue (26) wurde auf Bali verhaftet, entging aber nur knapp einer langfristigen Haft und wurde des Landes verwiesen. Jetzt meldet die umstrittene Pornodarstellerin sich das erste Mal selbst zu Wort. Im Interview mit Us Weekly erinnert sie sich, bereits auf Ärger vorbereitet gewesen zu sein: "Ich war definitiv nervös. Ich wollte schon in den vergangenen Jahren nach Bali reisen, aber ich wusste, wie streng Bali sein kann, also habe ich es vermieden und bin stattdessen nach Fidschi gereist. Dieses Jahr bin ich mit mehr Informationen angereist." Schon vorab habe Bonnie sich einen Anwalt gesucht, für den Fall, dass etwas schiefgehen könnte. "Ich war mir also des Risikos bewusst, aber ich war bereit, es einzugehen", erklärt sie weiter.

Verhaftet wurde Bonnie auf der einen Seite wegen der mutmaßlichen Erstellung pornografischer Inhalte und zum anderen wegen eines Verkehrsverstoßes – für letzteren wurde die Britin zu einer Geldstrafe von etwa zehn Euro und einem Einreiseverbot von sechs Monaten für Indonesien verurteilt. Aktuell erwarten sie noch zwei Anklagen in Bezug auf den Vorwurf der Pornografie. Dass die Inhalte existieren, leugnet Bonnie nicht. Aber ihr sei es vor allem wichtig, das Material zu sichern. "Ich dachte: 'Oh je, das wird frustrierend, wenn ich nicht ins Gefängnis komme und wieder herauskomme und die Inhalte nicht mehr habe.' Aber es wurden keine Inhalte gelöscht. Das war also ein Bonus", erklärt sie.

Nach ihrer Abschiebung aus Bali ist Bonnie mittlerweile wieder zu Hause in Großbritannien. Ursprünglich reiste das OnlyFans-Model aufgrund ihrer sogenannten "Bang Bus"-Tour nach Bali. Im Rahmen dieser Tournee fuhr sie mit einem Minivan durch Orte auf der ganzen Welt, um Content zu produzieren. Unterstützung erhoffte die 26-Jährige sich dabei von Einheimischen. Laut der Behörden habe sie es bewusst auf sehr junge, aber volljährige Männer abgesehen. Vor ihrer Verhaftung kündigte Bonnie ein öffentliches Treffen mit ihren Fans auf der indonesischen Insel in den sozialen Medien an.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star