Nach Ehe-Aus: Bonnie Blues Ex-Mann datet jetzt ihre Freundin

Bonnie Blues Ex-Mann Ollie Davidson hat eine neue Liebe gefunden und sorgt damit nun für reichlich Gesprächsstoff. Der frühere Rugby-Star ist jetzt mit Emma Gillman, Bonnies ehemaliger Freundin und Publizistin, liiert. Emma machte die Beziehung am vergangenen Wochenende auf Instagram offiziell, als sie einige gemeinsame Schnappschüsse der beiden teilte. Das Paar zeigt sich glücklich auf mehreren Fotos, während Emma den Beitrag mit den Worten "Plot Twist" versieht. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Follower gratulierten überschwänglich. Ein Nutzer schrieb: "Couple goals", während ein anderer kommentierte: "Fabelhafter Plot Twist!"

Emma, Gründerin eines sexpositiven Medienunternehmens, sprach gegenüber der Daily Mail Australia über ihre neue Beziehung: "Wir sind einfach zwei Menschen, die die Gesellschaft des anderen genießen." Laut der britischen Tageszeitung Mirror plant sie nun sogar, nach Großbritannien zu ziehen, um näher bei Ollie zu sein. Die frühere Zusammenarbeit zwischen Emma und Bonnie soll bereits ins Stocken geraten sein, als sich Emma und Ollie privat näherkamen. Bonnie selbst scheint das Kapitel endgültig abgeschlossen zu haben. In einem Interview mit dem australischen Format "A Current Affair" erklärte sie: "Ich glaube, die meisten verheirateten Menschen bleiben nur deshalb bei ihrem Partner, weil sie schon so lange zusammen sind."

Bonnie ging nach der Trennung mit ihrem Leben und ihrer Karriere als OnlyFans-Model ihren eigenen Weg, während ihr Ex-Mann nun offenbar sein eigenes Glück gefunden hat. Ollies Mutter, Gill Davidson, hatte hingegen wenig Positives über ihre ehemalige Schwiegertochter zu sagen und bezeichnete Bonnies Verhalten laut Mirror als "peinlich". Trotz allem scheinen Bonnie sowie Emma und Ollie mit ihrem neuen Lebensabschnitt zufrieden zu sein und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Es bleibt abzuwarten, ob Bonnie sich noch zu der neuen Beziehung ihres Ex äußern wird.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel

Instagram / emma.gillman Bonnie Blues Ex-Mann Ollie Davidson mit seiner neuen Liebe, ihrer ehemaligen Pressesprecherin Emma Gillman

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star