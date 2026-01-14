Bonnie Blue plant 24-Stunden-Aktion mit Ex-Häftlingen

Bonnie Blue (26) sorgt mit der nächsten Mega-Aktion für Schlagzeilen: Die umstrittene Pornodarstellerin kündigt für Samstag, den 17. Januar, in London eine 24-Stunden-Performance an – und ruft gezielt Ex-Häftlinge zur Teilnahme auf. Sie verspricht eine "größere" Show und lockt laut US-Berichten mit einem Preisgeld von knapp 135.000 Dollar (115.959 Euro). "Gefangene, ihr habt eure Strafe verbüßt, und jetzt ist es an der Zeit, mir zu dienen", erklärte Bonnie in einem Clip, den The Tab zitiert. Ort: London. Dauer: Tag und Nacht. Ziel: noch wilder, teurer und größer als alles zuvor. Schon der Aufruf mit Fußfessel-Anspielung sorgt im Netz für Aufsehen: "Es ist mir egal, ob ihr eine elektronische Fußfessel tragt, ich finde das sogar irgendwie heiß."

Die 26-Jährige wurde 2025 durch eine rekordträchtige Aktion berühmt: Innerhalb von zwölf Stunden soll sie mit 1.057 Männern Geschlechtsverkehr gehabt haben. Die Bilder und Berichte gingen damals viral, es entbrannte eine weltweite Debatte um Grenzen, gesundheitliche Risiken und Sicherheit. Plattformen reagierten mit Sperren, Einreiseverbote in mehreren Ländern folgten. Bonnie lässt sich davon nicht bremsen. "Ich bin nicht so weit gegangen, um plötzlich brav zu sein", wird sie von The Tab zitiert. Das neue London-Event kündigt sie als "größer, kühner und verrückter" an, mit einem "24-Stunden-Marathon" und einem zusätzlichen, "ekligen Twist" im Vergleich zum Vorjahr: "Ich möchte sehen, wie weit ich mich selbst treiben kann." Teilnahmewillige sollen sich unter dem Hashtag "Bonnie Back Blowout" bewerben und begründen, warum sie dabei sein möchten.

Privat zeigt sich Bonnie seit Monaten als Planerin, die Risiken einkalkuliert und sich juristisch absichert. Nachdem es auf Reisen Ärger gab, suchte sie sich im Vorfeld Unterstützung und betonte, dass sie mögliche Konsequenzen abwägt, bevor sie Projekte startet. Im Interview mit Us Weekly erinnerte sie sich, in Anbetracht ihrer Bali-Reise bereits auf Ärger vorbereitet gewesen zu sein: "Ich war definitiv nervös." In Interviews wirkt die Darstellerin nüchtern, wenn es um Logistik, Reichweite und Rekorddenken geht. Freunde beschreiben sie als jemand, der Rückschläge nicht sammelt, sondern in nächste Aktionen ummünzt. Auf Social Media teilt sie häufig Momente hinter den Kulissen, zeigt Proben, Team-Absprachen und kurze O-Töne und lässt damit durchblicken, dass hinter der Provokation ein eng getakteter Zeitplan, viele Helfer und ein klarer Wille zur Eskalation stecken.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel

