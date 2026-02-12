Ohne Helm? Polizei beobachtet Ex-Bachelor Sebastian Klaus

Der frühere Bachelor Sebastian Klaus (37) sorgt für ungewöhnliche Schlagzeilen: Es geht um eine Helm-Diskussion, die jetzt sogar die Polizei auf den Plan rief. Seine Verlobte Jenny Koepper, die im Juni mit Sebastian in der Nähe von Barcelona heiraten möchte, schimpfte öffentlich in einer Instagram-Story über seine Weigerung, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. "Dieser Mann möchte auf Biegen und Brechen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren", klagte sie und betonte, dass er zum Schutz auf eine einfache Strickmütze setze. Als sie ihm vorschlug, die Mütze unter dem Helm zu tragen, zeigte Sebastian guten Willen. Sein ernüchterndes Fazit: "Ich sehe aus wie ein Döspaddel." Für Jenny Grund genug, sich mit einer Bitte direkt an ihre Fans zu wenden: "Wenn irgendwer von euch heute einen Mann mit grüner Mütze ohne Helm in der Stadt an euch vorbeifahren sieht, dann dürft ihr das sofort an mich petzen."

Jennys öffentliche Bitte fand rasch Anklang – allerdings nicht nur bei der Community des Paares: Wenig später reagierte die Hamburger Polizei laut einem von ihr geteilten Screenshot höchstpersönlich auf ihren Post: "Wir halten die Augen offen", hieß es in der Nachricht. Ein Versprechen, das die 28-Jährige nur allzu gern entgegennahm: "Bei Verstoß wahlweise auch gern direkt verhaften", schrieb sie augenzwinkernd zurück. Mit ihrem Appell "Lieber Helmfrisur statt Schädelfraktur" ordnete die Blondine auch gleich die für sie übertriebenen Befindlichkeiten ihres Liebsten ein: Der Schutz von Kopf und Leben sollte über dem Bedürfnis stehen, mit feschem Styling durch die Stadt zu radeln.

Privat zeigt das Paar immer wieder, dass sie zusammen durch kleine und große Alltagsproben gehen. Als Jenny im Winter im Schneetreiben ihren Verlobungsring verlor, stand Sebastian sofort bereit, um zu helfen – eine Aktion, die viele Fans rührte. Auch jetzt wirkt der Ton vertraut und herzlich: Jenny achtet auf Sicherheit, Sebastian nimmt ihre liebevollen Hinweise mit Humor. Zwischen Hochzeitsplanung, Social-Media-Späßen und Fahrradpendeln scheint ihr Teamplay zu funktionieren. Für die nächsten Wochen dürfte nach Jennys hartnäckigen Aufrufen feststehen: Bei Sebastian bleibt der Helm auf, während ihn seine Partnerin, seine Community und die Hamburger Polizei nicht aus den Augen lassen.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus im Februar 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, August 2024

Instagram / jenny.kppr Jenny und Sebastian Klaus im Oktober 2024