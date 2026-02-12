Tochter wächst bei Ariel auf: Hat Giuliano Hediger Bedenken?

Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel (22), beide bekannt aus der Reality-TV-Welt, trennten sich im Frühsommer 2024. Diese Entscheidung fiel nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Ileyna Amani im April desselben Jahres. Mit gegenseitigen Untreuevorwürfen sorgte die Trennung für reichlich Aufsehen. Nun hat ein Fan via Social Media bei Giuliano direkt nachgehakt, ob er Bedenken habe, dass Ileyna hauptsächlich bei ihrer Mutter aufwächst. Seine Antwort auf die heikle Frage hätte versöhnlicher nicht ausfallen können: "Nein, ich habe keine Bedenken, dass unsere Kleine hauptsächlich bei Ariel aufwächst. Sie ist eine gute Mama im Umgang mit Ileyna."

In der gleichen Antwort zeigte sich Giuliano optimistisch, was das Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin betrifft. Er erklärte, dass sein größter Wunsch sei, irgendwann Frieden mit Ariel zu finden – in erster Linie wegen ihrer gemeinsamen Tochter. Ariel und Giuliano hatten in der Vergangenheit eine beachtliche Medienpräsenz, weshalb ihre Beziehung und der darauffolgende Bruch nicht ohne öffentliche Beachtung geblieben sind. Giuliano nutzte den Anlass auf Instagram jedoch nicht dafür, alte Gräben neu aufzureißen, sondern stellte klar, dass das Wohlergehen von Ileyna für ihn oberste Priorität hat.

Die öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden sorgten auch in der Vergangenheit für Gesprächsstoff. Ariel hatte in einer Reality-Show mit ihren Überzeugungen über eine vermeintlich flache Erde Schlagzeilen gemacht. Giuliano reagierte darauf einmal spöttisch, indem er mit seiner Tochter ein Video veröffentlichte, das einen Globus zeigte. Dennoch scheint der Reality-TV-Star nun darum bemüht, die Lage zu beruhigen und eine respektvolle Grundlage im Elternverhältnis zu schaffen. Ob Giulianos Wunsch nach Harmonie in Zukunft in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Ileyna beiden Elternteilen sehr am Herzen liegt.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel