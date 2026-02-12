Dua Lipa und Callum Turner verärgert von Pariser Paparazzi

Eigentlich wollten Dua Lipa (30) und ihr Verlobter Callum Turner (35) nur ein entspanntes Dinner in Paris genießen – doch der Abend endete im puren Chaos: Als das Paar ein Restaurant verlassen wollte, wurden sie einer Videoaufnahme von Pop Base zufolge von einer Meute gieriger Paparazzi umzingelt. Dua fühlte sich sichtlich unwohl und forderte die Fotografen mehrfach auf, Abstand zu halten. Letztere ließen jedoch nicht ab und baten unbeeindruckt um "nur eine Minute" für Fotos. Callum versuchte, seiner Verlobten zur Seite zu stehen, während Sicherheitskräfte eingreifen mussten, um das Paar sicher zu ihrem Fahrzeug zu geleiten.

In den Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie Callum sich schützend an Duas Seite stellt und versucht, ihr etwas Abstand zu den Fotografen zu verschaffen. Die Szene spielte sich offenbar vor einem angesagten Lokal in der französischen Hauptstadt ab, wo die beiden zuvor gemeinsam gegessen haben sollen, wie Tribune berichtet. Die Sicherheitsleute schoben schließlich die Kameraleute zur Seite, um einen Korridor zu bilden, durch den das Paar eilig zum wartenden Auto gebracht wurde. Kurz nach der Veröffentlichung der Clips auf X entbrannte im Netz eine heftige Diskussion darüber, wie weit Fotografen gehen dürfen und wo die Grenze zwischen öffentlichem Interesse und unzumutbarer Belästigung verläuft.

Dua und Callum hatten ihre Verlobung im vergangenen Jahr bestätigt, zeigen ihr Privatleben aber sonst nur selten in der Öffentlichkeit. Zwar tauchen die beiden immer wieder gemeinsam bei Events auf, doch abseits roter Teppiche ziehen sich die Musikerin und der Schauspieler lieber zurück und genießen ihre Zeit ohne Blitzlichtgewitter. In Interviews betonte Dua bereits in der Vergangenheit, wie wichtig ihr ein gewisser Schutzraum ist, um Beziehungen und Freundschaften pflegen zu können. Callum gibt ebenfalls wenig über sein Privatleben preis und konzentriert sich bei öffentlichen Auftritten meist auf seine Filmprojekte. Für das Paar war der gemeinsame Trip in die Stadt der Liebe offenbar wieder ein echtes Nervenspiel, das einmal mehr die Schattenseiten des Mega-Ruhms verdeutlicht.

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa