Nach Sophia Thomallas Kritik: Bei AYTO-Marla kullern Tränen

In der dritten Matching Night von Are You The One? übt Moderatorin Sophia Thomalla (36) Kritik: Bei den Kandidaten geht scheinbar nichts vor und zurück, da sich bereits einige Couples gefunden haben. Dabei stagnieren aber die Perfect Matches – schon wieder gibt es nur zwei Lichter in der Matching Night. Ein Paar ist ihr dabei besonders ein Dorn im Auge: Luke und Marla. "Ein bisschen festgefahren biste, ne? Am Ende hat dich Marla immer wieder an der Leine", zieht Sophia Luke auf. Dann hakt sie bei Marla nach, ob sie schon verliebt ist, doch die Friseurin aus Osnabrück verneint. Sophia urteilt schroff: "Also verknallt bist du nicht, aber rumknutschen darf er auch mit keiner anderen. Tolle Voraussetzung."

Auch andere Singles üben Kritik. "Der Haken ist auf jeden Fall Marla. Die spielt das Spiel hier falsch. Wir sind gerade erst am Anfang und jetzt schon so besitzergreifend zu sein, das gehört hier einfach nicht rein", ist sich Alicia sicher. Michelle hat das Gefühl, Männer wie Luke nicht mehr kennenlernen zu dürfen und urteilt: "Das kotzt mich an." Als die Kandidaten von der Matching Night zurückkehren, brechen bei Marla alle Dämme. "Das ist so unfair – vor allem, dass die Sophia dann so auf mich losgeht. [...] Boah, nervt das, es stimmt doch gar nicht", schluchzt sie. Die 25-Jährige behauptet, sie habe kein einziges Mal von Luke gefordert, dass er sich bei anderen Frauen zurückhält. Sie klagt: "Warum wird das so dumm dargestellt? Jetzt glauben das alle."

Sophia ist insbesondere bei "Are You The One?" dafür bekannt, harte Wahrheiten auszusprechen und die Kandidaten nicht mit Samthandschuhen anzufassen. Im Fall von Marla scheint sie jedoch einen wunden Punkt getroffen zu haben: Dass die übrigen Kandidaten in der Villa etwas Schlechtes über sie denken könnten, verletzt sie. Auch im Netz begegnet dem Reality-TV-Neuling seit der Bekanntgabe der neuen Staffel jede Menge Hate. "Warum wird unsere Staffel so krass gehatet? Ihr habt doch auch mal alle irgendwo angefangen? Gönnt doch einfach", kritisierte sie bereits auf TikTok.

