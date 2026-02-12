Starttermin für "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel bekannt

Joko Winterscheidt (47) muss sich wieder warm anziehen: Am Sonntag, dem 8. März 2026, kehrt Wer stiehlt mir die Show? mit sechs frischen Folgen auf ProSieben zurück. Das Format läuft wöchentlich um 20:15 Uhr, parallel auch auf Joyn. Mit dabei sind Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic (38), Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos (33), die gemeinsam mit einer Wildcard-Herausforderung Jagd auf Jokos Moderationsstuhl machen. Der Show-Erfinder nimmt es gewohnt spitz mit Humor und stichelt: "Ob Andrea Petkovic, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!" Die Finalrunde übernimmt weiterhin Moderatorin Katrin Bauerfeind (43).

Am bewährten Spielprinzip rüttelt die neue Staffel nicht: Drei Gewinnstufen führen durch die Quizrunden, nach jeder Stufe muss eine Person die Bühne räumen. Im Halbfinale prallen die zwei stärksten Herausforderer im direkten Duell aufeinander, bevor ein Finalist gegen Joko antritt. Wer dort gewinnt, reißt die Sendung an sich und gestaltet die nächste Ausgabe nach eigenen Regeln, während Joko als Kandidat versucht, sich seine Show zurückzuholen. Hinter den Kulissen bleibt Florida Entertainment am Ruder, ProSieben gibt die Bühne frei – und setzt darauf, dass die Mischung aus Spielwitz, Promi-Biss und Wildcard-Überraschungen wieder zündet.

In der vergangenen Staffel sorgte Olli Schulz (52) für einen echten Quoten-Boom. Als Gastgeber der vorletzten Ausgabe von Wer stiehlt mir die Show? sicherte sich der Musiker starke 1,14 Millionen Zuschauer zur Primetime. In der werberelevanten Zielgruppe waren es beachtliche 770.000 – das entspricht einem Marktanteil von 17,3 Prozent. Damit übertrumpfte Olli sogar die Einschaltquoten seines Vorgängers Olli Dittrich (69) und setzte ein Ausrufezeichen, wie sehr das Publikum auch ohne Joko Winterscheidt am Moderationspult zu fesseln ist.

Joyn / Florida TV / Julian Mathieu Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petkovic, Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?"

Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt, Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?" 2026

Imago Olli Schulz beim Konzert im Burgtheater Dinslaken im Rahmen der Sommerkultur 2021

