Invasives Unkraut bremst Harry Styles beim Villen-Ausbau

Popstar Harry Styles (32) kämpft derzeit mit ungewöhnlich irdischen Problemen: Eine aggressive Unkrautart bremst den Superstar aus. In Nordlondon stockt der Ausbau seiner rund 35 Millionen Euro teuren Luxusvilla, weil invasive Pflanzen das Grundstück in Hampstead erobert haben. Geplant ist ein Mega-Anwesen mit vier Schlafzimmern, Kino, Gym, Kunstgalerie und Personalbereich – entstanden aus zwei historischen Häusern. Doch der Umbau stockt, während das invasive Grün immer mehr Fläche gewinnt: Rund 25 Quadratmeter des Geländes gelten bereits als befallen. Die Pflanzen können laut den von Daily Mail zitierten Experten Gebäude beschädigen, Gärten ruinieren, Blumen abtöten, Giftstoffe freisetzen und sogar Tiere tödlich vergiften.

Offiziell identifizierten Gutachter gleich vier Problemarten im Garten von Harrys Luxusanwesen: Buddleja, Ackerschachtelhalm, Montbretie und Rhododendron ponticum. Besonders heikel: Montbretie und Rhododendron stehen unter Naturschutz, was die Entfernung dieser Gewächse zusätzlich erschwert. Zudem warnen Experten, dass sich die Wurzeln weit über die sichtbaren Flächen ausbreiten können, was drastische Konsequenzen hat: Belasteter Boden muss bis zu sieben Meter tief ausgehoben und auf Spezialdeponien entsorgt werden. Erst danach darf weitergebaut werden – ein kostspieliger Umweg für ein Projekt, das eigentlich bis Oktober 2027 fertig sein sollte.

Während die Bagger warten, läuft Harry beruflich auf Hochtouren. Am 28. Februar steht er bei den Brit Awards auf der Bühne, danach startet die "Together Together"-Welttournee mit zwölf Abenden im Wembley-Stadion. In der Co-op Live Arena in Manchester präsentiert Harry zudem bald sein viertes Album "Kiss All The Time. Disco Occasionally." – mit absichtlich niedrigen Ticketpreisen von 23 Euro. Die Fans dankten es mit einem Ansturm, der die Arena-Webseite kurzzeitig lahmlegte. Als Anteilseigner des neuen Venues kehrt Harry damit in seine Live-Komfortzone zurück – und findet zwischen Awards-Nächten, Proben und Baustellenstress wenigstens im Rampenlicht ein Stück Normalität.

Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

