Fans müssen warten: Samira Yavuz pausiert beliebten Podcast

Eigentlich hätten die Fans von Samira Yavuz (32) heute wieder pünktlich ihre Dosis "Main Character Mode" bekommen sollen – doch an diesem Donnerstag bleibt der Podcast-Feed leer. Die Reality-TV-Bekanntheit, die ihren Talk normalerweise wöchentlich bei Podimo veröffentlicht, meldet sich nur mit einer kurzen Sprachnachricht bei ihrer Podimo-Community und erklärt die ungeplante Pause. Samira war bis vorgestern noch in Australien, wo sie im Dschungelcamp den zweiten Platz holte, anschließend im Hotel untergebracht war und erst am Mittwoch, dem 11. Februar, wieder in Deutschland landete. Zwischen Camp, Terminen und Heimreise war schlicht keine Zeit, eine neue Folge aufzunehmen.

In der kurzen Botschaft an ihre Hörer, die Podimo selbst veröffentlicht hat, klingt die Podcasterin sichtlich überfordert von den letzten Wochen, aber gleichzeitig bemüht, niemanden hängenzulassen. "Hey, meine Babes. Ich weiß, ihr seid enttäuscht, weil ihr donnerstags immer eine neue Folge von 'Main Character Mode' gewohnt seid. Wie ihr wisst, ist mein Leben gerade eine komplette Achterbahnfahrt. Ich weiß selber nicht, wie mir geschieht und ich hoffe, ihr verzeiht mir", sagt Samira in der Audioaufnahme. Sie betont, dass die neue Ausgabe nicht gestrichen, sondern nur verschoben ist und verspricht: "Ich verspreche euch, ich nehme die Folge so schnell wie möglich auf und erzähle euch ausführlich vom Dschungel." Ihre Zeit im Camp wolle sie in einer "sehr interessanten Folge" mit allen Highlights, Einblicken und Gefühlen nacherzählen.

Besonders emotional wurde es für die ehemalige Dschungelcamperin kürzlich, als sie im Hotel auf ihre beiden Töchter traf. Tränen flossen, als Samira aus dem Auto stieg und ihre Kinder fest umarmte – in diesem Moment zählte der ganze Trubel um das TV-Format nicht mehr. "Ich bin so glücklich, sie wiederzuhaben", sagte sie unter Tränen zu RTL, während die Mädchen ihr eine selbstgebastelte Krone aufsetzten. "Es war viel zu lang", gestand die Zweifach-Mama und konnte ihre Freude kaum in Worte fassen. Das Wiedersehen mit ihren Töchtern war ihr wichtiger als jeder Titel. Plötzlich geriet der zweite Platz im Dschungelcamp vollkommen in den Hintergrund. "Gerade könnte ich platzen vor Freude. Ich kann nicht mehr", so die Reality-Bekanntheit.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025