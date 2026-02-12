Küsschen: Gigi Hadid und Bradley Cooper turteln in New York

Händchenhalten, Kichern, dann ein Kuss mitten auf der Straße: Bradley Cooper (51) und Gigi Hadid (30) zeigten sich am Dienstag nach einem Lunch-Date in New York so verliebt wie selten. Der Schauspieler und das Model blieben vor einem wartenden Auto stehen, tauschten einen innigen Kuss und stiegen danach lachend ein. Gigi trug einen khakifarbenen Mantel zu blauen Jeans und einem beigefarbenen Schal, dazu schwarze Schuhe. Bradley setzte auf einen camelbraunen Mantel, ein blaues Hemd und eine schwarze Mütze, wie auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Gesichtet wurden die beiden in Manhattan, unterwegs ohne große Entourage – nur zu zweit, entspannt und nahbar.

Schon seit Monaten geben Bradley und Gigi Einblicke in ihren Alltag abseits des roten Teppichs. Sie tauchten gemeinsam bei einer Golden-Globes-Afterparty auf, damals war auch Bradleys Mutter dabei. Später folgte der erste öffentliche Kuss beim Dinner mit Freunden. Als Gigi im vergangenen Jahr bei der Victoria’s-Secret-Show lief, erklärte sie bei Entertainment Tonight: "Er schaut heute Abend von zu Hause zu", und fügte hinzu, er sei zwar "auf Papa-Dienst", aber sehr unterstützend. Aus dem Rampenlicht nehmen sich beide trotzdem Momente für sich: Für den Schauspieler steht die Zeit mit Tochter Lea im Vordergrund, Gigi teilt sich die Betreuung von Tochter Khai mit Ex-Partner Zayn Malik (33). Im Frühjahr wurde ihre Beziehung zudem auf Instagram offiziell, als Gigi zum 30. Geburtstag ein Kussfoto postete.

Wie Insider berichten, könnte das Traumpaar bald vor den Traualtar treten. Angeblich hat Bradley bereits Gigis Mutter Yolanda um ihren Segen gebeten, was einem traditionellen Heiratsantrag den Weg ebnen könnte. Gigis Familie steht dem Schauspieler wohlwollend gegenüber, und auch Bradley soll sorgfältig an einer gemeinsamen Zukunft in New York arbeiten. Beide bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit, was sie zugleich verbindet und sie offenbar dazu motiviert, eine stabile Familie miteinander zu gründen. Ob 2026 tatsächlich die Hochzeitsglocken läuten werden, wird die Zeit zeigen – die Chemie zwischen den beiden scheint jedenfalls zu stimmen.

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

action press / Nassou.fr / BACKGRID Bradley Cooper und Gigi Hadid im Juni 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025