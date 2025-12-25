Familie wächst: Realitystar Kyle Christie wird erneut Vater

Große Weihnachtsfreude bei Geordie Shore: Kyle Christie hat verraten, dass seine Frau Victoria ihr zweites Kind erwartet. Das Paar, das bereits Sohn Crew großzieht, teilte die Neuigkeit am 25. Dezember auf Instagram – festlich inszeniert vor dem geschmückten Tannenbaum. Besonders süß: Auf einer Baumschmuckkugel prangt die Botschaft "Baby Christie kommt 2026". In der Bildunterschrift machte Kyle den Zeitpunkt konkret: Der Wonneproppen erblickt voraussichtlich im Sommer das Licht der Welt. Dazu schrieb er, sie hätten in diesem Jahr vieles gemeinsam gestemmt – neues Haus, Hochzeit und nun ein Baby. Er freue sich darauf, Crew als großen Bruder zu erleben.

Unter dem Post sammelten sich zahlreiche Glückwünsche aus dem "Geordie Shore"-Kosmos. Sophie Kasaei (36) jubelte: "Ich freue mich einfach so sehr für euch alle! 2026 ist wirklich das Jahr für die 'Geordie Shore'-Babys." Auch Marnie Simpson (33) gratulierte mit einem "Freue mich sooo für euch beide" und James Tindale strahlte: "Weihnachten kam dieses Jahr früh. Die beste Nachricht aller Zeiten! Crew wird der beste große Bruder sein." Kyle und Victoria sind seit Juli verheiratet, hatten sich aber schon Jahre zuvor gefunden. Ihren ersten Sohn begrüßten sie 2021.

Privat hatten Kyle und Victoria zuletzt mehrfach für romantische Highlights gesorgt. Nach ihrer standesamtlichen Trauung feierten sie im Sommer eine große Zeremonie in Italien, bei der Freunde und frühere Showkollegen mit ihnen anstoßen konnten. Auf Social Media zeigt das Paar gern Momentaufnahmen aus seinem Familienalltag – vom Reisen bis zu stillen Augenblicken zu dritt. Crew, der künftig die Rolle des großen Bruders übernimmt, steht oft im Mittelpunkt, ob beim Toben oder beim Weihnachtsbaumschmücken.

Instagram / kylecgshore Kyle Christie mit seiner Freund und seinem Sohn, Dezember 2025

Instagram / kylecgshore Kyle Christie und Vicky Turner mit ihrem Sohn im Dezember 2024

