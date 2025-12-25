So feiert Realitystar Josh Stanley dieses Jahr Weihnachten

Josh Stanley (29) gibt seinen Fans einen Einblick in seine Pläne für die Weihnachtszeit. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Reality-TV-Star, dass er das Fest im Kreise seiner Familie verbringen werde. Wo genau die Feierlichkeiten stattfinden, stand zum Zeitpunkt des Interviews jedoch noch nicht fest. "Ich feiere Weihnachten mit meiner Familie. Wir sind nicht sicher, ob wir das in Monaco oder in den Bergen in Italien feiern. Es kommt darauf an, ob wir Ski fahren wollen oder nicht", erzählte er.

Josh offenbarte zudem, dass er dem Weihnachtsfest einige liebgewonnene Traditionen zuschreibt. Neben Zeit mit seiner Familie genieße er es, mit seinem Hund die winterliche Stimmung zu erleben: "Weihnachten bedeutet Zeit mit der Familie, Zeit mit meinem Hund. Skifahren, Glühwein und Kuscheln." Zwar gebe es im Leben des einstigen AYTO-Kandidaten aktuell keine Partnerin, doch darüber schien er sich nicht allzu sehr zu grämen: "Leider habe ich keine Freundin, deswegen muss ich mit meinem Hund kuscheln", gestand er mit einem Augenzwinkern.

Zuletzt nahm Stella Stegmann (28) diesen Platz ein. Die beiden lernten sich während der Datingshow Love Island VIP kennen, allerdings war ihr Verhältnis nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Gespräch mit Promiflash erklärte der 29-Jährige offen, weshalb aus ihnen kein Paar wurde: "Der Grund dafür war einfach, dass wir bemerkt haben, dass es mehr Freundschaft ist." Schon während der Dreharbeiten sei körperliche Nähe kaum vorhanden gewesen und auch nach dem Gewinn der Show habe die Chemie einfach nicht mehr gestimmt. Trotzdem hätten sie nach der Sendung versucht, einander auch im echten Leben besser kennenzulernen.

IMAGO / BOBO Josh Stanley, Realitystar

IMAGO / Panama Pictures Josh Stanley, September 2025

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025