Daran scheiterte Josh Stanley und Stella Stegmanns Liebe

Josh Stanley (29) und Stella Stegmann (28) galten als das Traumpaar der zweiten Staffel von Love Island VIP und konnten die Herzen der Zuschauer im Sturm erobern. Doch nach ihrem Sieg in der Show kam die Ernüchterung: Aus den beiden wurde kein Paar. "Der Grund dafür war einfach, dass wir bemerkt haben, dass es mehr Freundschaft ist", erklärte Josh jetzt im Promiflash-Interview offen. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit sei körperliche Nähe kaum vorhanden gewesen, und auch die Chemie habe nach der Show nicht mehr gestimmt. "Das ist auch okay", betont der Musiker.

Nach der Zeit in der Show wollten die beiden ihre Verbindung dennoch außerhalb der Kameras intensivieren und herausfinden, ob zwischen ihnen wirklich mehr ist. "Wir haben gesagt, wir testen das draußen", so Josh weiter. Er sei sogar bei einem wichtigen Moment in Stellas Leben dabei gewesen und habe ihren ersten DJ-Auftritt besucht. Auch ihre Freundesgruppe durfte er kennenlernen, was beweist, wie sehr er sich bemühte, Stella besser zu verstehen und zu sehen, ob etwas Ernsthaftes aus ihnen werden könnte. Doch das Ergebnis blieb aus: Die beiden entschieden, dass ihre Verbindung stärker auf Freundschaft basiert.

Für die Fans des Siegerpaars mag das eine Enttäuschung sein, schließlich waren Josh und Stella für viele das Highlight der vergangenen Staffel. Ihre Dynamik in der Show wirkte authentisch und verliebt, was sie letztendlich auch zu den Gewinnern machte. Dennoch zeigten sich beide schon damals zurückhaltend mit großen Liebesschwüren und betonten, dass sie ihre Gefühle erst nach Ende der Show in der Realität testen wollten. Trotz des geplatzten Liebesglücks bleibt den beiden ihr gemeinsamer Erfolg auf "Love Island VIP" und die Erinnerung an eine spannende Zeit, die ihnen bei vielen Zuschauern Sympathiepunkte einbrachte.

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025