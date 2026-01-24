Lustiger Grund: Diesem #CC-Team gönnt Josh Stanley den Sieg

Martin Braun und Josh Stanley (29) haben im Interview mit Promiflash verraten, wer ihre Favoriten bei der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge sind. Neun Paare treten dabei um den Sieg und ein stattliches Preisgeld an. Während Martin verrät, dass er sich besonders über ein erfolgreiches Abschneiden der Brüder Aleks (34) und Marko Petrovic freuen würde, plaudert Josh charmant aus, dass er dem Kandidaten Joshi Josh am meisten die Daumen drückt. Sein Grund sorgt dabei für ein Schmunzeln: "Er ist der einzige, den ich wirklich persönlich kenne. Und er hat auch einen coolen Namen."

Nicht nur ihre persönlichen Präferenzen, sondern auch die Frage nach Authentizität bei den Kandidaten spielte im Gespräch eine Rolle. Martin, der mit seinem eigenen Bruder eine enge Bindung teilt, bewundert Aleks und Marko für ihre Geschwisterdynamik: "Ich weiß, wenn man da gut funktioniert und an einem Strang zieht, dann sollte da eigentlich keine große Reiberei sein." Josh wiederum erzählte, dass er sich vorstellen könne, mit seinem eigenen Bruder eine ähnliche Verbindung zu haben, falls sie in einem solchen Format gemeinsam antreten würden: "Ich denke, wenn ich ein Format mit meinem Bruder machen würde, dann würden wir es zusammen sehr gut schaffen, weil wir kennen uns seit Tag eins."

Die Konstellation zwischen Vanessa Nwattu (26), Joshi Josh und Aleks sorgte bereits im Vorfeld für reichlich Gesprächsstoff. Vanessa erklärte im Gespräch mit Promiflash, dass sich zwischen ihr und Joshi eine "sehr interessante Geschichte" entwickelt habe. Über die Details wollte die Influencerin zwar nicht sprechen, gab aber zu: "Wir haben uns sehr gut verstanden und das hat auch gewissen Leuten nicht so gut gefallen." Damit spielte sie augenscheinlich auf ihren Ex-Verlobten Aleks an, mit dem sie gemeinsam an der Sendung teilnahm.

Josh Stanley, September 2025

Ariel und Joshi Josh, "#CoupleChallenge"-Duo 2026

Aleks und Marco Petrovic, Kandidaten bei #CoupleChallenge

