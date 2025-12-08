Gönnt Jennifer Iglesias Josh & Stella Love-Island-VIP-Sieg?

Stella Stegmann (28) und Josh Stanley (29) gingen in der diesjährigen Staffel von Love Island VIP gemeinsam als Sieger-Couple aus dem Format hervor. Doch obwohl die Ex-Bachelorette und der Musiker heute kein Paar mehr sind, scheinen sie noch heute die Sympathien ihrer Mitstreiter zu haben, wie ein aktuelles Interview mit Ex-Kandidatin Jennifer Iglesias (27) zeigt. Die Reality-TV-Darstellerin sprach mit Promiflash über den Ausgang der Show und zeigte noch immer deutlich ihre Unterstützung für die Entscheidung, Josh und Stella zu den Gewinnern zu küren.

Jennifer erklärte, dass der 29-Jährige mit seiner ehrlichen Art besonders hervorgestochen habe und betonte, dass sie seine Offenheit während des Formats sehr geschätzt habe. "Gerade wenn man ihn gefragt hat, ob er verliebt ist, war er immer straight und hat gesagt: 'Nein, ich bin jetzt hier nicht big in Love, aber ich fühle was.'" Für die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin war diese Ehrlichkeit entscheidend, insbesondere da sie andere Teilnehmer als weniger authentisch empfand. Mit einem klaren Urteil beschrieb sie die Dynamik unter den anderen: "Es war so ein Fake-Getue von A bis Z. Da waren Stella und Josh dann noch die Vernünftigsten."

Mit ihrer Haltung spricht sie offenbar auch so einigen Fans der Show aus der Seele. Nach dem Finale feierten Stella und der Monegasse ihren Sieg ausgelassen mit einem gemeinsamen Tanzvideo auf Instagram. In dem Clip, der direkt nach der Show in Spanien entstand, wirkten die beiden vertraut und glücklich. "Spoiler Alert – aber wir sind einfach so happy", schrieb die 28-Jährige zu den Szenen. Die Zuschauenden reagierten euphorisch: "Perfektes Match" und "Sowas von verdient!", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Post.

