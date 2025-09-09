Neue Romanze? Sofia Vergara erneut mit Douglas gesichtet

"Miss Bodyguard"-Star Sofia Vergara (53) wurde wieder einmal Seite an Seite mit dem Geschäftsmann Douglas Chabbott gesichtet. Die beiden verließen zusammen ein Konzert der legendären Band Oasis in Pasadena, Kalifornien. Sofia zeigte sich stilvoll in einem schwarzen ärmellosen Top, blauen Jeans und einer weißen Chanel-Umhängetasche, während Douglas eine coole Figur in einer grünen Prada-Jacke, schwarzen Sonnenbrille und ebenfalls blauen Jeans machte, wie Daily Mail berichtete. Die beiden verbrachten bereits den Sommer gemeinsam, einschließlich der Feierlichkeiten zu Sofias 53. Geburtstag in Nammos auf Sardinien.

Neben ihren Konzertbesuchen und dem erlebnisreichen Sommer hat Sofia, die großen Wert auf einen gesunden Lebensstil legt, sehr private Einblicke in ihre aktuelle Lebenssituation in ihren Fünfzigern gegeben. Nach der Scheidung von Joe Manganiello (48) im Jahr 2024 und einer kurzen Romanze mit dem Arzt Dr. Justin Saliman genießt sie derzeit ihr Leben scheinbar in vollen Zügen. In Interviews erwähnte die gute Freundin von Heidi Klum (52) zwar, dass ihr zukünftiger Partner finanziell unabhängig sein sollte, in Bezug auf eine ernsthafte Beziehung scheint sie allerdings noch recht entspannt zu sein. Sie äußerte, dass sie "Spaß im Leben" brauche und deshalb nicht überstürzt auf der Suche nach einer neuen Liebe sei. "Ich bin nicht wirklich in Eile", kommentierte sie im Rahmen der Today Show.

In Anbetracht ihrer wiederholten Auftritte mit Douglas, von Rom bis Cannes, wird spekuliert, dass ihre Verbindung durchaus intensiv sein könnte. Frühere Berichte zeigen sie in vertrauten Momenten, sei es beim Essen oder bei einem romantischen Abschied in einem Hotel in Rom. Während Sofia offen über die Herausforderungen spricht, im Alter von über 50 Jahren jemanden zu finden, von dem man sich geliebt und geschätzt fühlt, bleibt sie dennoch optimistisch und unbesorgt, was die Zukunft für sie in der Liebe bereithält. Der Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr 2009 mit ihrer Rolle der Gloria Delgado-Pritchett in der US-Erfolgsserie Modern Family. Ihre Performance bescherte ihr eine Vielzahl an Auszeichnungen und Nominierungen. Zuvor hatte sie ihre Karriere als Model und Moderatorin in Lateinamerika begonnen, bevor sie in den 2000er Jahren erste Schauspielrollen in Hollywood übernahm.

Getty Images Sofia Vergara auf dem roten Teppich der Vanity Fair Oscar Party, März 2025

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019

Getty Images Heidi Klum und Sofía Vergara im September 2024